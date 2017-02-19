Mobilya atölyesinde bazaların içine gizlenmiş patlayıcı bulundu

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, bir mobilya atölyesinde bazaların içine gizlenmiş 80 kilogram PETN tipi patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmalar kapsamında, 18 Şubat'ta bir mobilya atölyesine operasyon düzenlendiği belirtildi.



Operasyonda, atölye ve kamyon içerisindeki 40 bazada bantlarla sarılmış RDX ve C4 tipi patlayıcıdan güçlü 89 paket içerisine gizlenmiş 80 kilogram PETN tipi patlayıcı, 4 el bombası, 6 el yapımı patlatma kapsülü, 2 alıcı ve vericisi bulunan anahtar sistemi, 1 metre uzunluğunda infilaklı fitil ve 2 pil ele geçirildiği kaydedildi.



Olayla ilgili yakalanan 10 şüpheliden 6'sının ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı, 4 şüphelinin ise gözaltına alındığı bildirildi.



Açıklamada, şüphelilerin, patlayıcıların sevk edileceği İstanbul'daki irtibatları için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak diğer zanlıların yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği vurgulandı.