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09 Haziran 2017 16:49 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2017 16:55

Mobil aşevinden 2 bin kişilik ikram

Beşir Derneği ve Reyhanlı Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye sıcak yemek verildi.

Mobil aşevinden 2 bin kişilik ikram

Hatay'da Reyhanlı Belediyesi ve Beşir Derneği tarafından ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli 2 bin kişiye sıcak yemek verildi.

Reyhanlı Belediyesi önüne gelen Beşir Derneği mobil aşevinde yapılan sıcak yemekler, ilçede ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelere dağıtıldı.

Derneğin Genel Müdürü Fatih Sarıyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla bu etkinliği yaptıklarını kaydetti.

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Belediyeyle işbirliği içerisinde sıcak yemek dağıtımını yaptıklarını ifade eden Sarıyar, "Ramazanın bereketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırabilmek adına gayretlerimizi arttırdık. Bugün mobil aşevimizle ailelerin iftar sofralarında tüketecekleri 3 çeşit sıcak yemeklerin dağıtımını gerçekleştirdik. Bugün başlayan uygulamayı ramazan süresince her gün yapacağız." dedi.

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Sarıyar, bugün 2 bin kişiye yemek dağıtılacağını, önümüzdeki günlerde bu sayıyı daha da arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.


Etiketler: reyhanlıbeşir derneğimobil aşevi


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