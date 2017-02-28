Mobbing her yıl 8 milyon iş günü kaybettiriyor

MEYAD Başkanı Akgün, iş yerinde psikolojik tacizin (mobbing) ülke ekonomileri için en büyük tehlike olduğunu ifade ederek, dünyada her yıl 8 milyon iş günü kaybına neden olduğunu belirtti.

Mobbing Eğitim, Yardım ve Araştırma Derneği (MEYAD) Başkanı İsmail Akgün, yaptığı açıklamada, iş yerinde psikolojik tacizin (mobbing), "İş yerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan davranış" olarak tanımlandığını belirterek, söz konusu tutum ve davranışların mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar verdiğini söyledi.



"İNTİHARA KADAR GİDEN BİR SÜREÇTEN SÖZ ETMEKTEYİZ"



Mobbingin iş yerindeki statülere göre "yukarıdan aşağı", "eşitler arasında" ve "alttan yukarı" olmak üzere temelde üç türünün bulunduğunu ifade eden Akgün, şu bilgileri verdi:



"İş yerinde astın kendisini ifade etmesini engelleme, söz hakkı vermeme, azarlama ve karalama, başarısız gösterme, özel yaşamını alaya alma veya eleştirme, tehdit, hakaret, dedikodu, iftira, diğer çalışanlardan izole etme, şikayet kanallarını sınırlama-engelleme, yok sayma, karalama-damgalama, hiç iş vermeme, aşırı iş verme, çelişkili emirler verme, dil-din- mezhep-siyasi görüş-etnik köken farklılıklarını temel alarak ötekileştirme, ayrımcılık, hatalarını sürekli yüzüne vurma, iş tanımının dışında işler verme gibi davranışlar mobbing davranışlarıdır. Bu davranışların beş aşaması vardır. Bunlar, iş yerlerinde genellikle olaylar çatışma ile başlar, sabır taşıran davranışlar, bireysel ve sağlığı tehdit, bireysel tükenme, işten-bölümden ayrılma ve hatta maalesef kişilik yapısına bağlı olarak cinnet geçirerek çevreye zarar verme veya intihara kadar giden bir süreçten söz etmekteyiz."



"ÜRETKEN BİR EKONOMİ İÇİN MOBBİNG İLE MÜCADELE DEVAM ETMEK GEREK"



Akgün, mobbingin ülke ekonomileri için en büyük tehlike olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Çalışanı, işletmeyi, aileyi olumsuz etkileyen mobbing, ülke ekonomisine de büyük zarar vermektedir. Çalışanların mesaiye devam edememeleri, hastane masrafları, işletmelerin gelir kayıpları, istihdamın daralması ülke ekonomisini çok olumsuz etkilemektedir. Mesela mobbing ABD'de yıllık 4 milyar dolar, İngiltere de 4 milyar sterlin zarara neden oluyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre mobbing nedeniyle dünyada her yıl 8 milyon iş günü kaybı yaşanıyor. Bu kaybın ne kadarının Türkiye'de olduğunu bilmiyoruz ama yapmamız gereken daha verimli ve üretken bir ekonomi için mobbing ile mücadeleye devam etmek."