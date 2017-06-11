MKE ihracatta büyüyor

MKE Kurumu Genel Müdürü Taşkın, "Geçen yıl 118 milyon dolar ihracat yaparak sektörde 3. olduk. Bu bizim açımızdan büyük bir başarı. Toplam ciromuz içinde ihracat 3'te 1'lik yer tutuyor." dedi.

Türkiye'nin köklü sanayi kuruluşlarından Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu, son dönemde ortaya koyduğu ihracat performansıyla dikkati çekiyor.



MKE, 2016 yılındaki ihracat rakamlarıyla Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliğinin değerlendirmesi sonucu "En Başarılı Savunma Sanayi İhracatçıları Üçüncülük Ödülü" aldı. Kurum, bu performansıyla İstanbul Sanayi Odasının "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında kamu kuruluşları kategorisinde ikinci sırada kendisine yer buldu.



MKE Kurumu Genel Müdürü Ahmet Taşkın, AA muhabirine, ihracat başarılarının arkasında uzun dönemli bir çalışma ve gayret bulunduğunu söyledi.



Geçen yıl 118 milyon dolar ihracat yaparak sektörde 3. olduklarını vurgulayan Taşkın, bunun kurum açısından büyük bir başarı olduğunu ifade etti.



MKE'nin geçen yılki toplam cirosunun içinde ihracatın 3'te 1'lik yer tuttuğuna dikkati çeken Taşkın, şöyle devam etti:



"Ürünlerimizin yaklaşık yüzde 35'ini ihraç etmişiz. Ürünlerimizi derken yanlış anlaşılmasın, ihracatımız silah ve mühimmatla sınırlı değil, yurt dışında tesisler kuruyoruz. Hatta Batılı firmaların kurduğu ve çalışmayan, başarısız yatırımları ayağa kaldırıyoruz. Sahip olduğumuz teknolojik birikimle bu tesisleri devreye alıyoruz, eksiklerini gideriyoruz. Bu da bize ihracat başarısı olarak geri dönüyor. Yaptığımız iş sadece ürün satmak değil, aynı zamanda teknoloji satışı da yapıyoruz, o açıdan önemli. MKE'nin ürünleri içinde toplam yerlilik oranı yüzde 92. Şu anda ülkemizde birçok imalat yapan firmanın ürünlerine baktığımızda yurt dışından alınan komponentlerin, parçaların birleştirilmesiyle ürünlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Birçoğunda yerli ürün belgesi bile alınamıyor çünkü yerlilik payı yüzde 50'nin altına düşüyor. MKE'nin ürünlerinde bu oran yüzde 92. Biz sadece ciromuzun yüzde 8'e tekabül eden kısmıyla dışarıdan tedarik yapıyoruz. Bu önemli bir parametredir. Gerçek yerli, gerçek milli ürünlerin ihracatını yapıyoruz."



2 MİLYONDAN 118 MİLYON DOLARA



İhracat konusunda MKE ve savunma sanayisinin çok uzun bir geçmişi olmadığına işaret eden Taşkın, 10 yıl önce Türkiye'nin savunma ve havacılıkta ciddi bir ihracat başarısı yokken bugün 1,7 milyar dolarlık hacme ulaşıldığını vurguladı.



Taşkın, MKE'nin 2002 yılı ihracat rakamının sadece 2 milyon dolar olduğuna dikkati çekerek, "Bunun öncesinde de herhangi bir ihracatı yok. Geçmişinde önemli ürünler üretmiş bir kurum olarak MKE sadece iç pazara odaklanmış. Gerek dünya ekonomisindeki gelişmeler gerekse iç piyasadaki daralma bir nevi bizi dış piyasaya açılmaya ve dış piyasada arayışlara yönlendirmiş. Bugün itibarıyla geriye dönüp baktığımızda, 118 milyon dolarlık ihracat hacmiyle sektörde 3. olduğumuzu ve bu arayışların başarıya ulaştığını söylemek mümkün." dedi.



EN İTİBARLI MARKA ÖDÜLÜ



Taşkın, MKE'nin "Türkiye İtibar Endeksi" araştırması sonuçlarına göre, makine sektöründe Türkiye'nin en itibarlı markası seçilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Yıllar itibarıyla kurum değerinin çeşitli nedenlerle marka değerinin gerisinde kaldığını ifade eden Taşkın, şunları söyledi:



"Kurum ve marka değerimiz eşit noktada iken kurum değerimiz giderek hırpalanmış, örselenmiş biraz değer kaybetmiş. Marka değerimiz ise daha yukarıda. Önümüzdeki dönem en büyük gayretimiz kurumumuzu marka değerimize ulaştırmak ve bizden beklentisi olan müşterilerimizin, ordumuzun, güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını dünya standartlarının üzerinde en güzel şekilde karşılamak olacaktır. Önümüzdeki dönem teknolojik yenilikler ve yapısal dönüşümle beklentileri layıkıyla karşılayabilirsek, o zaman vazifemizi yerine getirmiş olacağız. Bunun için MKE'nin bilgi ve teknolojik birikimi, altyapısı, her türlü imkanı var. Geriye sadece ve sadece çalışmak kalıyor, bu da tüm kurum çalışanları ve biz yöneticilere düşüyor. Ben dahil kurumumuzdaki tüm yönetici arkadaşlarımız, bu hedef doğrultusunda azimli ve gayretli şekilde çalışacağız."



