MKE Ankaragücü'nde hedef Spor Toto Süper Lig

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, başkent ekibini Spor Toto Süper Lig'e çıkarmak için mücadele edeceklerini belirtti.

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, yaptığı açıklamada, Ankaragücü'ne geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.



Sözleşmenin iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Kartal, "Çok büyük ve coşkulu bir camiaya geldim. Ekibimle birlikte Ankaragücü'nü hak ettiği Süper Lig'e çıkarmak için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Sarı-lacivertli taraftarlara da mesaj veren Kartal, şunları kaydetti:



"Ankaragücü taraftarları beni heyecanlandırıyor. Birçok takımdan teklif almama rağmen taraftarlarımız için Ankaragücü'nün teklifini kabul ettim. Başarılı olmak için onların desteğine ihtiyacımız var. El birliğiyle Ankaragücü'nü hak ettiği yere taşıyacağız."



İsmail Kartal'ın camiaya hayırlı olmasını dileyen MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ise "Oldukça deneyimli ve kaliteli bir hoca ile anlaştık. İsmail hoca camiamızın beklentilerine cevap verebilecek bilgi ve birikime sahip. Ankaragücü'nde başarılı olacağına inanıyoruz. Taraftarlarımız endişe etmesin, camiamıza yakışacak sonuçlar elde etmek için gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.