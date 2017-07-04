MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yeni iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, olayı organize ettiği belirtilen FETÖ'nün "sivil imamlarının" da aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında yeni bir iddianame hazırladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, olayı organize ettiği belirtilen FETÖ'nün "sivil imamlarının" da aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında yeni bir iddianame hazırladı.



GÖRÜŞME İÇERİKLİ ABD BAŞKONSOLOSLUĞUNA SORULDU



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, iddianamade, MİT tırlarının durdurulmasının ardından şüpheli "imam"ların ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğuyla telefon görüşmesi yaptıklarına dair tespitlerin olduğunu belirterek, bu görüşme içeriklerini ABD Başkonsolosluğuna sorduklarını belirtti.



TALİMAT GÜLEN TARAFINDAN VERİLDİ



Fidan, FETÖ soruşturmasında tutuklu bulunan örgütün üst düzey yöneticisi konumundaki bir tanığın, "MİT tırlarının durdurulması, görüntüsünün alınması ve ifşa edilmesi talimatının kendisine Pensilvanya'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiğini" anlattığını ifade etti.



GÖRÜNTÜLERİ VERENLERE YÖNELİK SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Fidan, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntüleri yayınlatması için tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na veren kişi veya kişilere yönelik soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.