MİT tırlarının durdurulması soruşturmasında ''kurye'' avukat tutuklandı

MİT tırlarının durdurulmasına yönelik soruşturma kapsamında, avukat Deniz Akbulut, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, MİT tılarının durdurulmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan bir gizli tanık, tırları durduran jandarma personeli ile "örgüt imamı" olduğu belirlenen ve hakkında dava açılan Hamza Ali Ece arasında kuryelik yapan bir şahıstan bahsetti. Bunun üzerine savcılık yaptığı araştırmada, kurye olan kişinin avukat Deniz Akbulut olduğunu tespit etti.



Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın talimatı üzerine gözaltına alınan şüpheli Akbulut'un örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu da belirlendi. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Akbulut, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.







Savcılığın sevk yazısında, 2003-2012 yıllarında jandarma sözleşmeli subay olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan şüphelinin ayrıldığı ve Ankara Barosuna kayıtlı avukat olarak çalıştığı belirtilerek, FETÖ'nün "silahlı kuvvetler yapılanması" içinde "yöneticilik, abilik'' pozisyonunda olduğu kaydedildi.



Şüpheli Akbulut'un, TSK'ya bağlı jandarma personelinin sivil imamlarından ''Halil" kod adlı Hamza Ali Ece ile Mit tırları soruşturmasından tutuklu jandarma personeli arasında irtibat kuran kişi olduğu vurgulanan yazıda, Akbulut'un ayrıca "ByLock" kullanıcısı olduğu, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçunu işlediği ve bu nedenlerle tutuklanması gerektiği belirtildi.



Savcılığın talebini değerlendiren İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, Akbulut'un kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunmasını, suçun vasıf ve mahiyetini, öngörülen cezanın alt ve üst sınırını, kaçma şüphesi bulunmasını, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını dikkate alarak ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.