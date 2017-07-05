MİT tırları şüphelilerinin görüşmeleri ABD Büyükelçiliğine soruldu

MİT tırlarının durdurulmasına dair yeni iddianamede, FETÖ'nün "sivil imamı" olduğu belirtilen 2 şüphelinin telefon görüşmelerinin içeriği ABD Büyükelçiliği ve ABD İstanbul Başkonsolosluğuna soruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Adana ve Hatay'da Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması olayını organize ettikleri belirtilen FETÖ'nün "sivil imamı" 11 kişi ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında hazırlanan ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen yeni iddianameyle ilgili açıklama yaptı.



Şüphelilerle ilgili çarpıcı bilgiler aktaran Fidan, hazırlanan iddianame haricinde devam eden bir soruşturma bulunduğunu söyledi. Fidan, "Aynı suç kapsamında Enis Berberoğlu, yargılama sonunda 25 yıl hapis cezası aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak olayla ilgili soruşturmamız çok yönlü devam ediyor. Tırların durdurulması eylemine katkıda bulunanlar, bu işe dahil olanlar, görüntüleri Berberoğlu'na temin eden kişi veya kişilere yönelik soruşturma devam etmektedir." ifadelerini kullandı.



Fidan, iddianamede yer verilen "sivil imam"lardan en önemlilerinin, MİT tırlarının durdurulduğu olay yerindeki görevlilerin imamları konumundaki öğretmen Bayram Andaç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzman yardımcısı Muharrem Gözüküçük olduğu bilgisini vererek, bu "imam"ların ABD Büyükelçiliği ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu ile telefonla irtibat kurduklarının da ortaya çıktığını dile getirdi.



ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ VE İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU İLE TELEFON İRTİBATLARI



Adana'nın Ceyhan ilçesinde 19 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulmaya çalışıldığını ve karşı çıkan görevliler sayesinde bu eylemin başarısızlığa uğratıldığını söyleyen Fidan, şöyle devam etti:



"Akabinde, FETÖ yöneticisi Bayram Andaç, 20 Ocak 2014'te saat 11.02'de ABD Büyükelçiliği ile irtibata geçiyor ve 48 saniyelik bir görüşme gerçekleştiriyor. Saat 15.21'de ABD Büyükelçiliği ile 46 saniye, saat 15.22'de ABD İstanbul Başkonsolosluğu ile 36 saniye görüşme yapıyor. 24 Ocak 2014'te saat 09.04'de ABD Büyükelçiliği ile tekrar 102 saniye görüşüyor ve 21 Şubat 2014'te de saat 16.21'de ABD Büyükelçiliği ile 101 saniye görüşmesi tespit ediliyor.



FETÖ'den tutuklu olan dönemin Ankara Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Albay Erdal Turna'nın imamı olan, MİT personelinin telefonlarını dinleyen ve tırların durdurulmasıyla ilgili faaliyeti Ankara'da başlatan şüpheli Muharrem Gözüküçük de ilk olarak 6 Mart 2014'te ABD Büyükelçiliği ile saat 11.51'de 33 saniye, saat 14.48'de de 155 saniyelik görüşme gerçekleştiriyor."



ULUSLARARASI BİR OPERASYONDUR



Geçen hafta içinde ABD Büyükelçiliğine bir yazı gönderdiğini aktaran Fidan, "Belirtilen tarihlerde hangi gerekçelerle Büyükelçilik ve Başkonsolosluğun arandığı, hangi nedenlerle görüşme yapıldığını sordum. Görüşme içeriğinin bildirilmesini istedim. Cevabını bekliyorum." diye konuştu.



Başsavcı Fidan, şunları kaydetti:



"FETÖ'nün yabancı istihbarat servisleriyle ortaklaşa gerçekleştirdiği ve gazeteciler vasıtasıyla ifşa edilen bu eylem, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ulusal güvenliğine yöneliktir. Tırların durdurulması, görüntülerin ifşa edilmesi, aynı amaca yönelik uluslararası bir operasyondur. Eylemin örgütsel amacı, FETÖ lideri talimatıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini terörle ilişkilendirerek uluslararası camiada zor durumda bırakmaktır. Siyasal amacı da 7 Haziran 2015 genel seçimlerini etkilemektir. Tırların durdurulmasıyla ilgili görüntüleri sevk eden şüphelilerin tespitine çalışılmaktadır."