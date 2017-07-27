MİT tırları davasında yeni iddianame kabul edildi

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, olayı organize ettikleri belirtilen FETÖ'nün "sivil imamı" 11 kişi ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 11'i firari toplam 55 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak 2014'te Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, olayı organize ettikleri belirtilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "sivil imamı" 11 kişi ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 11'i firari toplam 55 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilerek, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görülen dava dosyası ile birleştirilmesi amacıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.



MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, olayı organize ettikleri belirtilen FETÖ "sivil imamı" 11 kişi ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından bizzat yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan 1103 sayfalık iddianame, gönderildiği mahkemece değerlendirildi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Ali İhsan Horasanlı'nın başkanlığını yaptığı birinci heyet tarafından kabul edilen iddianameyi, Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülmeye devam edilen MİT tırlarına ilişkin dava dosyası ile birleştirilmesine karar vererek, dosyanın Yargıtaya gönderilmesine hükmedildi. Heyet buna gerekçe olarak ''MİT tırları dosyasının önceden Selam Tevhid'de kumpas'' dosyasından ayrılıp Yargıtaya gönderilmesini'' gösterdi.



İddianamede, MİT tırlarının durdurulması olayını organize ettikleri tespit edilen FETÖ'nün 11 "sivil imamı" ile örgüt davaları kapsamında tutuklanan 11 kişinin de yer aldığı 55 şüpheli hakkında hazırlanan ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, bir tuğgeneral, 2 albay, 2 yarbay, 7 binbaşı, 11 yüzbaşı, 14 üsteğmen, bir teğmen, 3 asteğmen, 2 uzman çavuş, bir eski MİT mensubu, 5 öğretmen, bir RTÜK uzman yardımcısı, 2 doçent doktor, bir Sağlık Bakanlığı uzman yardımcısı, bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlisi ve bir de Mersin Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) görevlisi şüpheli yer aldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerden "sivil imam" oldukları belirtilen 11 kişiden birinin tutuklandığı, diğer 10 şüphelinin ise firari olduğu kaydedildi.



CEZA İSTEMLERİ



İddianamede, meslekten ihraç edilen eski şüpheli askerler tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile değişik rütbelerden bulunan Bekir Karataş, Gökhan Bakışkan, Gültekin Menge, Hakan Gençer, Hakan Kaplan, Hüseyin Özmen, İbrahim Aslan, Mehmet Fırat, Orhan Şahin, Önder Kır ve Erdal Turna hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "devletin ulusal ya da uluslararası yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek", "devlet sırlarını kasten açıklamak" ve "terör örgütü yöneticiliği veya üyeliği" suçlarından halen Yargıtay 16. Ceza Dairesince yargılamanın devam ettiği vurgulanarak, soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller ışığında şüphelilerin TCK’nın 309/1. maddesinde belirtilen "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçunu da ayrıca işledikleri gerekçesiyle bu suçtan da birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.



MİT tırlarının durdurulması olayını organize ettikleri tespit edilen FETÖ'nün 11 "sivil imamı" şüpheliler Abdülkadir Akçay, Bayram Andaç, Erdem Çakmak, Fatih Kaya, Hamza Ali Ece, Mehmet Cevher Koyuncu, Mehmet Emin Özyalvaçlı, Mehmet Yıldırım Ergider, Mesut Coşkun, Muharrem Gözüküçük ve Süleyman Gürbüz'ün ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, ''devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak'' suçundan birer kez müebbet ile "devletin ulusal ya da uluslararası yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "terör örgütü yöneticiliği" suçlarından 37,5 yıldan 52 yıl altışar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.



Ayrıca diğer şüpheliler Abdülmüttalip Yüksel, Adem Çoğalan, Ali İhsan Ünsal, Burçin Büyükikiz, Celil Yüzyıl, Cemal Özsoy, Ertan Yüksektepe, Feyzullah Güven, Hakan Ekici, Hasan Bilgin, Hasan Güçlü, İlhan Yıldız, Kadir Acar, Kenan Aslantaş, Metin Küçük, Muhammed Mert, Muharrem Birinci, Murat Bozkır, Murat Yılmaz, Musa Köse, Mustafa Çarpan, Necdet Arslan, Ömer Arık, Özgür Yalçın, Ramazan Yasin Buran, Reşat Durak, Şükrü Oymak, Uğur Elçiyar, Yasin Yırtıcı, Yunus Yıldız, Özkan Çokay ve Kaan Kürşat Karaahmetoğlu'nun, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, ''devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak'' suçundan birer kez müebbet ile "devletin ulusal ya da uluslararası yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarından 30 yıldan 45'er yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.



EYLEM İÇİN 19 GÜNLÜK OPERASYONEL HAT KULLANMIŞLAR



İddianamede, MİT tırlarının durdurulması eylemini gerçekleştiren jandarma görevlilerinin "imam"larına vurgu yapılarak, söz konusu 11 "sivil imam"ın, eylemi yöneten, organize eden ve görevlileri yönlendiren kişiler oldukları, 1 Ocak 2014 ve eylemin gerçekleştirildiği 19 Ocak 2014 arasında, bu olaya münhasıran operasyonel hat kullandıkları, bizzat olay yerine gittikleri, eylemin bitmesinin ardından 19 Ocak'ta bu hatları iptal ettikleri tespitlerine yer verildi.



Tespit edilen "sivil imam"lardan en önemlisinin, FETÖ'nün Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye bölgelerindeki, Tuğgeneral Hamza Celepoğlu da dahil bütün jandarma görevlilerinden sorumlu olan "Halil" kod adlı Hamza Ali Ece olduğuna işaret edilen iddianamede, eylemin diğer "imam"lar Bayram Andaç, Muharrem Gözüküçük, Mehmet Cevher Koyuncu ve Abdulkadir Akçay aracılığıyla da yürütüldüğü anlatıldı.



TALİMATI BİZE GÜLEN VERDİ



Şüpheli 11 "sivil imam"dan 10'unun firari olduğu, Hasan Bektaş isimli "imam"ın ise soruşturma kapsamında tutuklandığı bilgisi verilen iddianamede, FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden olan ve başka FETÖ dosyasından tutuklu bulunan örgütün üst düzey yöneticisi konumundaki bir kişinin tanıklığına başvurulduğu, bu tanığın, "MİT tırlarının durdurulması talimatını, Pensilvanya'da yüz yüze görüştüğüm Fetullah Gülen bizzat verdi. Gülen, her türlü çalışmanın yapılması, tırların durdurularak görüntülerinin kayda alınması ve çarşaf çarşaf yayınlatılması talimatını verdi." şeklinde beyanda bulunduğu aktarıldı.



ABD KONSOLOSLUĞUNU ARAMIŞ



İddianamede, MİT'e ait tırların durdurulmasında aktif görev alan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticilerinden şüpheli Ertuğrul kod adlı Bayram Andaç'ın, tırların durdurulmasının hemen ardından ABD Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunu arayarak görüşmeler yapmasının şüpheli bulunduğu belirtilerek, ABD Büyükelçiliğine hitaben yazılan 30 Haziran 2017 tarihli müzekkere ile şüphelinin hangi gerekçe ile büyükelçilik ve başkonsolosluğunu aradığının, hangi görevlilerle görüşme yaptığının, görüşme konusu ve mahiyetinin Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesinin istendiği vurgulandı.



İddianamede ayrıca, şüpheli Ertuğrul kod adlı Bayram Andaç'ın, eylemin hemen akabinde günlük hayatta kullandığı kendi adına kayıtlı numaralı hattından 20 Ocak 2014 tarihi saat 11.02'de ABD Büyükelçiliğine ait numaralı hattı arayarak 48 saniyelik görüşme yaptığı, 20 Ocak 2014 tarihi saat 15.21'de ABD Büyükelçiliğine ait numaralı hattı arayarak 46 saniyelik görüşme yaptığı, 20 Ocak 2014 tarihi saat 15.22'de ABD İstanbul Başkonsolosluğuna ait numaralı hattı arayarak 36 saniyelik görüşme yaptığı vurgulandı.



Şüphelinin 24 Ocak 2014 tarihi saat 09.04'te ABD Büyükelçiliğine ait numaralı hattı arayarak 102 saniyelik görüşme yaptığı belirtilen iddianamede, yine 21 Şubat 2014 tarihi saat 16.21'de ABD Büyükelçiliğine ait numaralı hattı arayarak 101 saniyelik görüşme yaptığının tespit edildiği kaydedildi.