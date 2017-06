MİT tırları davasında Berberoğlu'na 25 yıl hapis

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, 25 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi.

CHP İstanbul Milletvekili ve eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu'nun, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklanmasına karar verildi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kapalı yapılan duruşmaya, tutuksuz sanıklar Kadri Enis Berberoğlu ve Erdem Gül ile tarafların avukatları katıldı.



Mahkeme heyeti durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar'a verdiği belirtilen Berberoğlu'nun "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan müebbet hapse çarptırılmasına karar verdi.



Cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususları, sanık lehine takdiri hafifletici sebep olarak kabul eden mahkeme, Berberoğlu'nun cezasını 25 yıla indirdi.



Heyet, Berberoğlu'nun HTS kayıtları, Can Dündar'ın kitabında geçen beyanları dolayısıyla işlediğinin sabit olduğu anlaşılan suç dolayısıyla hükmolunan cezasının haddi itibarıyla, kaçacağı ve saklanacağı hususunda somut emarelerin bulunması nedeniyle tutuklanmasına kararlaştırdı.



Mahkeme heyeti, sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezası mahkumiyetinin sonucu olarak seçme, seçilme ve diğer siyasi haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verdi.



Heyet, Berberoğlu, Can Dündar ve Erdem Gül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ise dosyalarının ayrılmasına hükmetti.



Kararın ardından, duruşmaya katılan Berberoğlu duruşma salonundan çıkarılmayarak, tutuklama işleminin yapılması için ilgili birime götürüldü.



CHP MYK, KILIÇDAROĞLU BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI



CHP MYK, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklama kararının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.



Toplantı, parti genel merkezinde basına kapalı yapılıyor.



Öte yandan, kararın ardından CHP TBMM Grubu da olağanüstü toplantıya çağrılmıştı. Bu toplantı da grup başkanvekilleri başkanlığında Meclis'te gerçekleştiriliyor.