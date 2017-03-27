Mistura'nın taraflara sunduğu belgeye ulaşıldı

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'nın, siyasi geçiş müzakerelerinin içeriğine ilişkin Beşşar Esed rejimi ile muhalefet heyetlerine sunduğu belgeye ulaşıldı.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Suriye konulu görüşmelerde Beşşar Esed rejimi ile muhalefet heyetlerine sunduğu belgede, geçiş yönetimi, anayasa hazırlanması, seçimlerin düzenlenmesi ve terörle mücadele konularının genel hatlarını çizdiği görüldü.



Mistura'nın Esed rejimi ile muhalefet heyetlerine sunduğu ve BM kaynaklarından elde edilen belgeye göre, müzakereler "yönetim konuları", "anayasal süreç konuları", "seçim konuları" ve ek olarak "terörle mücadele, güvenlik yönetimi ve güven inşa edici önlemler" olmak üzere 4 başlıkta yürütülecek.



Yönetim konuları başlığı altında, "güvenilir, kapsayıcı, mezhepsel olmayan, kamu kurumları ve hizmetlerinin devamlılığını sağlayan, insan haklarını korumaya tahsis edilmiş" bir yönetim kurulmasının öngörüldüğü belirtiliyor.



Ayrıca anayasanın kapsayıcı, yetkili, şeffaf ve katılımcı olarak tasarlanacağı bilgisi yer alan belgede, referanduma sunmadan önce, taslağın "halka danışılacağı" ve görüşlerin değerlendirileceği belirtiliyor.



MÜLTECİLER VE YERİNDEN EDİLENLER DE OY VERECEK



Üçüncü başlık altında, "yapılacak ilk oylamanın anayasa referandumu olup olmayacağının" tartışmaya açılacağı ifade ediliyor.



Diğer ülkelere göç eden ve ülke içinde yerinden edilmiş Suriyelilerin de seçime katılmasının sağlanacağına değiniliyor.



Öte yandan, "düzenli ve düzensiz silahlı birliklerin birleştirilmesi" ve "yabancı savaşçıların durumu" konularının ayrıca tartışılacağına dikkat çekiliyor.



23 Mart'ta başlayan Cenevre 5 görüşmelerinin 1 Nisan'a kadar sürmesi planlanıyor.