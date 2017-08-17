Mistura'dan Suriye görüşmeleri açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Suriye konulu görüşmelerin yeni turunu önümüzdeki ay içinde yapmayı planladıklarını söyledi.

Mistura, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.



BM Özel Temsilcisi, Suriye'de ''çatışmasızlık bölgeleri'' içerisinde yer alan Duma ilçesine bugün itibariyle BM'nin insani yardım malzemelerini taşıyan 50 tırın ulaştığını aktardı. Mistura, Duma'ya mayıs ayından bu yana ilk defa yardım ulaştırabildiklerine dikkati çekerek, bu yardımlardan 35 bin sivilin yararlanabileceği kaydetti.



Mistura, insani yardım taşıyan onlarca BM tırının Kefraye, Fua ve Yemruk bölgelerine hareket etmek üzere hazır bekletildiği bilgisini paylaştı.



"MUHALİFLERLE TEKNİK TOPLANTI ERTELENDİ"



Önümüzdeki hafta Suriyeli muhaliflerle yapılacak teknik toplantıların ertelendiğini belirten Mistura, buna gerekçe olarak muhaliflerin kendi aralarında devam eden yoğun görüşme trafiğini gösterdi.



Mistura, muhaliflerin Suriye konulu Cenevre görüşmelerine "daha kapsamlı" ve "pratik" bir yaklaşımla katılabilmeleri adına biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu ifade etti.



Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam edecek Suriye konulu görüşmelerini önümüzdeki ay BM Genel Kurulu öncesi yapmayı planladıklarını, bunun gerçekleşmesi durumunda Kurban Bayramı ve Astana görüşmelerinden dolayı yaşanacak yoğunluktan nedeniyle Cenevre'deki görüşmelerin kısa tutulacağını belirtti.



Suriyeli muhaliflerle rejimin katılacağı "ciddi görüşmelerin" ekim ayında gerçekleşeceğini dile getiren Mistura, esas hazırlıklarını buna göre yaptıklarını anlattı.



Cenevre'deki 7. tur Suriye görüşmeleri geçen ay düzenlenmişti.



"25 BİN SİVİL CANLI KALKAN OLARAK KULLANILIYOR"



Öte yandan Mistura'nın Özel Danışmanı Jan Egeland ise Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Rakka kent merkezinde yaklaşık 25 bin sivilin canlı kalkan olarak kullanıldığını söyledi.



Egeland, koalisyon güçlerine bölgedeki sivillerin korunması çağrısında bulundu.