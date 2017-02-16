Mısır'ın ilk kadın valisi oldu

Buhayra Valiliğine atanan Nadiye Abdu, ülkenin ilk kadın valisi oldu.

Mısır tarihinde ilk kez bir kadının vali olarak atandığı belirtildi.



Mısır'ın Buhayra Valisi Muhammed Sultan gazetecilere yaptığı açıklamada, yardımcısı Nadiye Abdu'nun kendisinin yerine Buhayra Valiliğine getirildiğini duyurdu.



Mısır tarihinde ilk kez bir kadının vali olarak görev yapacağının altını çizen Sultan, kendisinin de İskenderiye Valiliğine atandığını açıkladı.



Nadiye Abdu, vali yardımcılığından önce İskenderiye İçme Suyu Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İskenderiye Kadın Konseyi'nde planlamacı görevlerinde bulunmuştu.



"Entegrasyon ve Geliştirme için Afrika-Arap Konseyi Akil Adamlar Yüksek Kurumu"nda Başkan Yardımcılığı da yapan Abdu'nun Fransa'da bulunan Akdeniz Enstitüsü Genel Kurul Konseyi ve Dünya Su Konseyi gibi uluslararası kurumların da üyesi olduğu kaydedildi.