Mısır'dan Suriye çağrısı

Mısır yönetimi, uluslararası toplumu Suriye krizinin çözümü için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Başbakan Şerif İsmail, Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Savunma Bakanı Sıdki Subhi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey devlet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, uluslararası toplum ile Suriye krizinin aktörleri, nihai ve kapsamlı bir çözüme varılması için acilen harekete geçmeye çağrıldı.



Açıklamada, "Suriye krizinin, uluslararası kararlar temel alınarak, Suriye halkının taleplerini karşılayacak ve devlet kurumlarını muhafaza edecek siyasi bir çözüme varılması desteklenerek çözülmesi gerektiği" vurgulandı.



Sisi'nin geçen hafta ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarete de değinilen açıklamada, ziyarette Mısır ve ABD arasında stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda görüş birliği sağlandığı kaydedildi.



Öte yandan, Sisi bugün başkent Kahire'nin doğusundaki El-İttihadiyye Sarayı'nda ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden bir heyeti kabul etti. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra 1967 sınırlarında Filistin devletinin kurulmasının önemine vurgu yapıldı.