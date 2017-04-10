Mısır'daki saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi

Mısır'ın Tanta ve İskenderiye şehirlerindeki 2 kilisede meydana gelen bombalı saldırılarda, 43 kişi öldü, 119 kişi yaralandı. Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mısır'ın Garbiya iline bağlı Tanta şehrindeki Saint George Kilisesi'nde patlama meydana geldi.



BAŞBAKAN İSMAİL: AÇIK BİR TERÖR EYLEMİ



Öte yandan Mısır devlet televizyonu, Başbakan Şerif İsmail'in olayla ilgili bilgi almak için İçişleri Bakanı Mecdi Abdulgaffar ile telefonda görüştüğünü aktardı. Başbakan İsmail yaptığı açıklamada olayı "açık bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.



MISIR'DAKİ BOMBALI SALDIRI



Saldırıyla ilgili soruşturma için Mısır Başsavcısı Nebil Sadık'ın görevlendirildiği ifade edildi.



İSKENDERİYE'DE İKİNCİ SALDIRI: 11 ÖLÜ, 25 YARALI



Öte yandan, ülkenin kuzeyindeki İskenderiye'de yer alan St. Mark Kilisesi yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında ise 11 kişinin öldüğü bildirildi.



Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, Mısır devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İskenderiye'deki St. Mark Kıpti Ortodoks Kilisesi yakınlarında gerçekleşen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre, 3'ü güvenlik görevlisi 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını söyledi.



Kilise yetkilileri, olay sırasında kilisede bulunan Mısır Kıpti-Ortodoks Patriği 2. Tavadros'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçleri tarafından kiliseye girişi engellenen intihar eylemcisinin, üzerindeki bombaları infilak ettirdiği kaydedildi.



Hristiyanlar, inanışlarına göre bugün "Palmiye Pazarı" bayramını kutluyor.



SALDIRILARI DEAŞ ÜSTLENDİ



Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye ile El-Garbiyye bağlı Tanta illerinde iki kiliseyi hedef alan intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.



Terör örgütü DAEŞ yanlısı A'mak Haber Ajansı'nda yer alan haberde, örgüte bağlı militanların, İskenderiye ilinde yer alan St. Mark Kilisesi yakınlarında düzenlenen ve Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ni hedef alan intihar saldırısı düzenlediği kaydedildi.



İskenderiye'deki St. Mark Kıpti Ortodoks Kilisesi yakınlarında gerçekleşen bombalı saldırıda 3'ü güvenlik görevlisi 11 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.



El-Garbiyye'ye bağlı Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ne düzenlenen bombalı saldırıda ise 25 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.



Mısır'da bugün Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ne düzenlenen bombalı saldırıda da 21 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.



SALDIRILARDA 43 KİŞİ HAATINI KAYBETTİ 119 KİŞİ YARALANDI



Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Garbiyye'ye bağlı Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ni hedef alan ilk patlamada ölenlerin sayısı 27'ye, yaralananların sayısı 78'e; İskenderiye'de St. Mark Kilisesi yakınlarındaki ikinci patlamada ise yaralananların sayısı 16'ya, yaralananların sayısı ise 41'e yükseldi.



3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ



Öte yandan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kiliseleri hedef alan saldırıların ardından ülkede 3 gün yas ilan edildiği belirtildi.



Yapılan bir diğer açıklamada ise Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin düzenlenen saldırıların ardından farklı illerdeki önemli merkezlerin güvenliğini sağlayan polislere destek amacıyla orduya bağlı özel güvenlik güçlerini görevlendirdiği aktarıldı.



İHVAN BOMBALI SALDIRILARI KINADI



Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) İskenderiyye ve Tanta'daki iki kiliseyi hedef alan bombalı saldırıları kınadı.



İhvan tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılar şiddetle kınandı, masum Mısırlıların kanının akıtılmasının haram olduğu belirtildi.



Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa temennisinde bulunurken, terörle mücadele gerekçesiyle insan haklarının daha fazla çiğnenmesine ve ülkenin farklı bölgelerinde büyük bir güvenlik operasyonunun başlamasına karşı uyardı.