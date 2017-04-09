Mısır'daki bombalı saldırıya tepkiler

Ürdün, Filistin, Suudi Arabistan, Katar ile Bahreyn'in yanı sıra Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da Mısır'ın Tanta şehrinde bir kilisede meydana gelen patlamayı kınadı.

Ürdün Kraliyet Divanı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye gönderdiği taziye telgrafında, "korkakça bir eylem " olarak nitelendirdiği saldırıyı şiddetle kınadığı belirtildi.



Kral Abdullah, ülkesinin terörle mücadele, güvenlik ve istikrarın korunması konularında Mısır ile dayanışma içerisinde olduğunu kaydederek, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

FİLİSTİN



Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin yönetimi ve halkının, Mısır'ı hedef alan teröre karşı Kahire yönetimi, halkı ve ordusunun yanında olduğunu belirterek, saldırıyı kınadı.



Abbas, saldırıda hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Sisi'ye, Mısır halkı ve hükümetine, Mısır Kıpti-Ortodoks Patriği II. Tavadros'a taziyede bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN



Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bu korkakça terör eylemleri, dini, ahlaki ve insani değerlere aykırıdır." denildi.



Açıklamada Mısır halkına, hükümetine ve olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye, yaralılara acil şifa dilekleri sunuldu.

KATAR



Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'da kiliseyi hedef alan patlamayı şiddetle kınadıkları belirtilerek, "Katar'ın hangi sebeple olursa olsun terör ve şiddeti reddeden tutumu sabittir." denildi.



Açıklamada, Mısır halkına ve olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.

BAHREYN



Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn'in her türlü terörle mücadele Mısır ile dayanışma içerisinde olduğu vurgulandı.



"Bu suç eyleminin Mısır toplumunun birliğini bozmada etkili olamayacağı" belirtilen açıklamada, Kahire yönetiminin güvenlik ve istikrarını koruma noktasında alacağı önlemlere tam destek verdikleri kaydedildi.



Açıklamada, Mısır hükümetine, halkına ve olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye, yaralılara acil şifa dilekleri sunuldu.



HAMAS, FHKC, İİT



Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır'da bir ibadethanenin hedef alınması sonucu onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı saldırıyı" kınadıkları ifade edildi. Açıklamada, Mısır halkına güvenlik ve istikrar temennilerinde bulunuldu.



FHKC'den yapılan yazılı açıklamada da Tanta şehrindeki kiliseye yönelik saldırı kınanarak, Mısır hükümetine, halkına ve olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye sunuldu.



İİT, Mısır hükümetine, halkına ve olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğu açıklamada, söz konusu saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirerek kınadı.



Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Garbiyye iline bağlı Tanta'daki Saint George Kilisesi'nde meydana gelen patlamada 21 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı bildirilmişti.



