Mısır'da Uygur Türklerinin gözaltına alınmasına tepki

Mısır'da bazı sivil toplum kuruluşları, gözaltına alınan Doğu Türkistanlı Uygur Türklerinin Çin'e teslim edilmemesi çağrısında bulundu.

Kahire merkezli Şihab İnsan Hakları Örgütü, Mısır Hak ve Özgürlükler Koordinasyonu, Mısır Hak ve Özgürlükler Komiserliği tarafından yayımlanan açıklamada, çoğunluğunu El-Ezher Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu, son günlerde gözaltına alındıkları belirtilen Uygur Türklerinin sınır dışı edilmemesi istendi.



Ülkede yaşayan Uygur Türklerinin bulunduğu mekanlara son dönemde baskın yapılarak bazılarının gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, "Emniyet güçleri Kahire'den 80, İskenderiye ve Gardaka'dan da yaklaşık 20 Uygur Türkünü gözaltına aldı." ifadesine yer verildi.



El-Ezher Üniversitesinde yaklaşık 300 Uygur Türkünün öğrenim gördüğü bilgisi verilen açıklamada, Mısır yönetiminden gözaltına alınan Uygur Türklerini Çin'e teslim etmemesi talep edildi.



Açıklamada, gözaltına alınan ya da alınmayan Uygur Türklerinin, siyasi sığınma talebinde bulunmak isterlerse Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Mısır Temsilciliği ile irtibata geçmelerine izin verilmesi çağrısı da yapıldı.



Mısır güvenlik güçlerinin, ülkede yaşayan Doğu Türkistanlı Uygur Türklerinin bulunduğu mekanlara baskın yaparak bazılarını gözaltına aldığı bildirilmişti.



Türkistan İslam Derneği Yönetim Kurulu adına basın açıklaması yapan Mustafa Canöz, "Çin istihbaratının Mısır'da Mısır güvenlik güçleriyle beraber Doğu Türkistanlı Uygur Türklerine operasyon düzenlediğini, baskın yapılan Uygurlara ait iş yerlerinde sadece Doğu Türkistanlı Uygur Türklerinin tutuklanarak Mısır zindanlarına götürüldüğünü" kaydetmişti.



Mısır makamları konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.