Mısır'da tren kazası: 20 ölü 88 yaralı

Mısır'ın İskenderiyye kentinde iki trenin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği, 80'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı resmi sözcüsü Halid Mücahid yaptığı açıklamada, Kahire-İskenderiyye seferini yapan trenin, İskenderiyye-Port Said trenine arkadan çarpması sonucu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 88 kişinin yaralandığını söyledi.



Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da kazanın yerel saatle 14.15'te İskenderiyye kentinin Hurşit bölgesinde meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, arkadan gelen trenin lokomotifinin, öndeki trenin ise son iki vagonunun çarpmanın etkisiyle raydan çıktığı kaydedildi.



Kazayı araştırmak üzere bakanlık tarafından bir komisyon oluşturulduğu belirtilen açıklamada kazanın sebebi hakkında bilgi verilmedi.



Yerel basın ve görgü tanıkları ise kazaya öndeki trenin arızalanmasının neden olduğunu belirtiyor.



