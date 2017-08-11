Mısır'da İhvan'a yönelik yargılamalar

Bedii: Bana yapılanlar intikamdan ibarettir. Şiddete teşvikle suçlanmamı mahkemeye şikayet ediyorum. Bu davada bana isnat edilen suçların doğruluğunu ispatlayacak hiçbir delil yok.

Mısır'da, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, yargılandığı "Beni Suveyf Olayları Davası"nın duruşmasında, bu süreçle "kendisinden intikam alındığını" söyledi.



Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Kahire'nin güneyinde yer alan Tura bölgesindeki Polis Akademisi'nde, diğer 92 sanıkla yargılandığı davanın duruşmada söz alan Bedii, "Bana yapılanlar intikamdan ibarettir. Şiddete teşvikle suçlanmamı mahkemeye şikayet ediyorum. Bu davada bana isnat edilen suçların doğruluğunu ispatlayacak hiçbir delil yok." dedi.



İhvan üyeleri arasında hükümet ve yargıda göreve gelenler olduğunu belirten Bedii, "Yasalarla çalışan onlara nasıl aykırı davransın." diye sordu.



Bedii, 48 ceza davasında yargılandığını hatırlatarak, "Mısır'a Hayrı Taşıyoruz (2012)" projesini üstlenmesine rağmen İhvan'a ait binaların yakıldığını dile getirdi.



2013'teki "Ramses olayları" sırasında oğlu Ammar'ın vurularak öldürülmesi hakkında soruşturma açılması için dilekçe sunduğunu aktaran Bedii, bunun işleme konulmadığını ifade etti.



Beni Suveyf Ceza Mahkemesi, hükmün okunması için duruşmayı 28 Eylül'e erteledi.



Beni Suveyf Olayları Davası'nda sanıklar, "Rabia ve Nahda meydanlarındaki gösterilerin dağıtılmasının ardından kamu ve emniyet binalarını ateşe vermekle" suçlanıyor.