Mısır'da gazetecilerin "Tiran ve Sanafir" protestosuna polis müdahalesi

Gazeteciler, Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçmesini öngören anlaşma görüşmelerini protesto için Kahire'deki Gazeteciler Birliği binasında toplandı.

Mısırlı gazetecilerin, Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçmesini öngören anlaşma görüşmelerini protesto için düzenlediği gösteriye güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti ve 10 kişiyi gözaltına aldı.



Gazeteciler, anlaşmanın parlamentodan geçirilmesini protesto için başkent Kahire'deki Gazeteciler Birliği binasında gösteri düzenledi. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için binaya zorla girerek göz yaşartıcı gazla müdahale etti.



Gazeteciler Birliği bünyesindeki Özgürlükler Komitesi Vekili Halid el-Beleşi, müdahaleden önce yaptığı basın açıklamasında, 4'ü birlik üyesi 100'den fazla gazetecinin birlik binasında bir araya geldiğini ifade ederek, "Tiran ve Sanafir adalarından vazgeçilmesini öngören anlaşmanın parlamentodan geçirilmesini kabul etmiyoruz." dedi.



Gazeteciler Sendikası Konseyi Üyesi Muhammed Saad Abdulhafiz ise sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, sendikaya baskın düzenlenmeye çalışıldığını ve arkadaşlarından 10 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.



Mısırlı gazeteciler, Tiran ve Sanafir adalarına ilişkin anlaşmanın parlamentoda görüşülmesini protesto için geçen cumartesi günü birlik binası içinde protesto çağrısında bulunmuştu. Gazeteciler, söz konusu eylemin, anlaşmanın feshine kadar düzenlenecek protestoların ilki olduğunu belirterek, anlaşmanın parlamentoda onaylanması durumunda siyasi parti binalarında eylem yapacaklarını duyurmuştu.



Mısır Parlamentosu Anayasa Komisyonu, Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçmesini öngören sınır anlaşmasını dün onaylamıştı. Komisyonun oylamanın ardından anlaşmanın genel kurula gönderilmesini kararlaştırdığı belirtilmiş ancak genel kuruldaki görüşmelerin ne zaman başlayacağı konusunda açıklama yapılmamıştı.



Mısır Yüksek İdare Mahkemesinin, Suudi Arabistan'la geçen yıl imzalanan Kızıldeniz Sınır Anlaşması'nı iptal ederek tartışmalı Tiran ve Sanafir adalarının Mısır toprağı olduğuna hükmetmesinin ardından anlaşma parlamentoya taşınmıştı.