Mısır'da darbe karşıtlarının yargılanması

Mısır'da, "şiddet ve adam öldürmekle" suçlanan 8 sanığın dosyasının idamlarına ilişkin görüşü alınmak üzere müftüye gönderildiği bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi, 68 sanığın yargılandığı davada 8 sanığın dosyasının idamlarına ilişkin görüşü alınmak üzere müftüye gönderilmesine ve tüm sanıklar hakkındaki hükmün 10 Ekim'de yapılacak duruşmada okunmasına karar verdi.



Başsavcılığın Nisan 2014'te ceza mahkemesine sevk ettiği davada yargılanan sanıklar, Rabia ve Nahda meydanlarının boşaltılmasının akabinde başkent Kahire'nin güneyindeki Hilvan'da bir karakolu basarak şiddet eylemlerinde bulunmak ve 3'ü polis 5 kişiyi öldürmekle suçlanıyor.



Mısır yasalarına göre müftünün görüşüne istişare amaçlı başvuruluyor. Müftü kararı onaylamasa bile hüküm infaz edilebiliyor.