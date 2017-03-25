Mısır'da 5 katlı bina çöktü

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Garden City bölgesinde 5 katlı bir bina çöktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Garden City bölgesinde 5 katlı bir bina çöktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.