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25 Mart 2017 10:01 | Son Güncelleme: 25 Mart 2017 10:02

Mısır'da 5 katlı bina çöktü

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Garden City bölgesinde 5 katlı bir bina çöktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Mısır'da 5 katlı bina çöktü

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Garden City bölgesinde 5 katlı bir bina çöktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Etiketler: garden citybinamısırkahireçökme


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