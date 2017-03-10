Mısır'da 3 bin 300 yıllık heykeller bulundu

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Al-Matareya bölgesinde gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar kapsamında, eski Heliopolis'teki Kral 2. Ramses'e ait olduğu tahmin edilen heykel parçaları bulundu.

Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid Anani, yaptığı yazılı açıklamada, Kahire'nin doğusunda eski Evn şehrinde bulunan Ayn eş-Şems bölgesinde kazılar yapan Mısırlı ve Alman arkeologların, 2. Ramses Tapınağı'nın yakınlarında, eski Mısır'ı yöneten 19’uncu aileye (M.Ö 1292 -1190) ait iki kral heykeli bulduğunu belirtti.



MISIR'DA 3 BİN YILLIK HEYKELLER BULUNDU (FOTO GALERİ)

MISIR'DA 3 BİN YILLIK HEYKELLER BULUNDU (VİDEO)



Mısır Tarihi Eserler Kurumu Başkanı Mahmud Afifi ise heykellerden birinin eski Mısır’ı M.Ö. 1200 -1194 yıllarında yöneten Kral 2. Seti’ye ait olduğunu kaydetti.



Kral 2. Seti’nin heykelinin 80 santimetre uzunluğundaki üst tarafının çıkarıldığına işaret eden Afifi, heykelin kireç taşından yapıldığını ve kralın yüz hatlarının çok belirgin olduğunu dile getirdi.



Afifi, 2. Ramses’e ait olduğu tahmin edilen diğer heykelin ise 8 metre uzunluğunda, kuvarsit taşından yapılmış ve zaman içinde epeyce yıpranmış olduğunu ifade etti.



Tarihi Eserler Bakanı Anani, bugün Mısırlı ve Alman arkeologlardan oluşan heyetle birlikte Kahire’nin El-Matariyye bölgesinde heykellerin bulunduğu eski Evn şehrine giderek kazıların yapıldığı alanda incelemede bulundu.