Mısır parlamentosundan OHAL'e onay

Mısır parlamentosu, pazar günü ülkenin kuzeyindeki İskenderiye ve Tanta kentlerinde iki kiliseyi hedef alan bombalı saldırıların ardından, ülke genelinde 3 ay süreyle OHAL uygulanmasını onayladı.

Mısır parlamentosu, pazar günü ülkenin kuzeyindeki İskenderiye ve Tanta kentlerinde iki kiliseyi hedef alan bombalı saldırıların ardından, ülke genelinde 3 ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) uygulanmasını onayladı.



Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Parlamento Başkanı Ali Abdulal, Parlamentonun, ülke genelinde 3 ay süreyle OHAL uygulanmasını oy birliğiyle kabul ettiğini açıkladı.



Mısır anayasasının 154'üncü maddesine göre, cumhurbaşkanı, bakanlar kurulunun görüşünü alarak en fazla 3 ay süreyle OHAL ilan edebilir, bunun ardından 7 gün içinde karar parlamentoya sunulur ve çoğunluğun sağlanmasıyla onaylanır. Ayrıca OHAL'in uzatılması için parlamentonun üçte birinin onay vermesi gerekir.



Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde pazar günü düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı.



Olayın ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu. Mısır hükümeti de dün OHAL ilanı kararını onaylamıştı.