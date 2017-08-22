Mısır tarlasına hava aracı düşmesi

Tarla sahibinin oğlu Abdülkadir Üçağaç: Uçağın düştüğü yer ve sonrasında araçların geldiği yerlerde ürünler zarar gördü, yaklaşık 2 dönümlük alanda hasar oluştu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde mısır tarlasına ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracı (İHA) düşen çiftçi, zararının karşılanmasını istiyor.



İlçeye bağlı Yolbilen Mahallesi'nde Hıdır Üçağaç'a ait mısır ekili tarlaya düşen predatorun enkazında güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmaların ardından dün akşam saatlerinde Adana İncirlik Hava Üssü'nden bölgeye gelen ABD'li uzmanlar da incelemelerini tamamladı.



Kaza kırım ekibinin çalışmalarının ardından askeri nakliye aracına yüklenen enkaz, güvenlik önlemleri altında kentten ayrıldı.



Olayın ardından söz konusu alana gelerek tarlada incelemelerde bulunan tarla sahibinin oğlu Abdülkadir Üçağaç, gazetecilere açıklamasında, evde oturduğu sırada İHA'nın düşmeye başladığını gördüğünü ve çok korktuğunu söyledi.



Üçağaç, "Uçak bayağı yüksekteydi sonra takla ata ata yere düşmeye başladı, çok korktum, sonra ilgili yerleri aradık. Uçağın düştüğü yer ve sonrasında araçların geldiği yerlerde ürünler zarar gördü, yaklaşık 2 dönümlük alanda hasar oluştu. Zararımızın karşılanacağını düşünüyoruz." dedi.



Görgü tanığı Faruk Guyuldar ise İHA'nın düştüğü anda ses çıkardığını ve patlama ihtimaline karşı olay yerinden uzaklaştıklarını anlattı.



Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi merkezine 5 kilometre mesafedeki Yolbilen Mahallesi'ne dün saat 11.50 sıralarında İHA düşmüş, İncirlik Hava Üssü'nün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada aracın ABD Hava Kuvvetlerine bağlı predator olduğu belirtilmişti.