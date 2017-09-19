Mısır hapishanelerindeki ihlaller

Akreb Hapishanesi'ndeki 9 tutuklu, hapishanedeki "kötü muameleyi" protesto amacıyla açlık grevine başladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki El-Akreb Hapishanesi'ndeki siyasi tutuklulardan 9'unun hapishanedeki "kötü muameleyi" protesto amacıyla açlık grevine başladığı bildirildi.



Akreb Hapishanesi Tutuklu Aileleri Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinin de bulunduğu tutukluların, kendilerine yönelik "kötü muameleyi" protesto amacıyla pazar gününden itibaren açlık grevine başladıkları belirtildi.



Açıklamada, açlık grevine başlayanlar arasında eski Mısır Kalkınma Bakanı ve İhvan liderlerinden Muhammed Ali Bişr'in yanı sıra Abdurrahman el-Ber, Muhammed Vahdan, İsam Aryan, Muhammed Sad Uleyve, Cihad el-Haddad, Ahmed Arif, Abdullah Şehata ve el-Vasat Partisi yöneticilerinden Isam Sultan'ın bulunduğu aktarıldı.



Konuya ilişkin Mısır İçişleri Bakanlığı veya emniyet yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.



Tutukluların yakınları, hapishaneye yiyecek ve giyecek girişi ile tutukluların her gün bir saat yürüyüş yapmasına izin verilmesini, görüş süresinin bir saate çıkarılmasını, ziyaret esnasında konuşmaların dinlenilmemesi ve hastaların tedavi için hastaneye nakledilmesini talep ediyor.



Sivil toplum kuruluşları, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından gazeteciler ve muhaliflerin siyasi sebeplerden ötürü gözaltına alınarak tutuklandığını ve kötü muameleye maruz kaldıklarını vurgularken, hükümet siyasi nedenlerden olmadığını savunuyor.