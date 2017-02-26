Mısır, Gazze sınırında bir tüneli yıktı

Mısır ordusunun Kuzey Sina'da Gazze Şeridi sınırında bulunan bir tüneli yıktığı bildirildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, sınır muhafız birliklerinin ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Sina vilayetinin Gazze sınırında tespit edilen bir tüneli yıktığını duyurdu.



Rifai, 20 metre derinlikteki tünelin üç kola ayrıldığını aktardı.



Mısır'da, 3 Temmuz 2013'teki darbenin ardından iktidara gelen askeri yönetim, Filistinlilerin adeta "can damarı" olarak gördüğü tünellerin büyük kısmını yıkmıştı.



Mısır, tünelleri yıkmak için 2 Eylül 2015'te Gazze sınırına büyük su boruları döşemeye, 18 Eylül'de de deniz suyu pompalamaya başlamıştı.