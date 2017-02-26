Mısır, Gazze sınırında bir tüneli yıktı
Mısır ordusunun Kuzey Sina'da Gazze Şeridi sınırında bulunan bir tüneli yıktığı bildirildi.
Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, sınır muhafız birliklerinin ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Sina vilayetinin Gazze sınırında tespit edilen bir tüneli yıktığını duyurdu.
Rifai, 20 metre derinlikteki tünelin üç kola ayrıldığını aktardı.
Mısır'da, 3 Temmuz 2013'teki darbenin ardından iktidara gelen askeri yönetim, Filistinlilerin adeta "can damarı" olarak gördüğü tünellerin büyük kısmını yıkmıştı.
Mısır, tünelleri yıkmak için 2 Eylül 2015'te Gazze sınırına büyük su boruları döşemeye, 18 Eylül'de de deniz suyu pompalamaya başlamıştı.