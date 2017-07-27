Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, Fransa'da

Şükri, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin taleplerinden vazgeçmeyeceğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Katar'a ambargo uygulayan 4 ülkenin taleplerinden vazgeçmeyeceğini bildirdi.



Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şükri, Fransa'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi ve Körfez krizi başta olmak üzere pek çok konuyu görüştü.



Mevkidaşına Katar ile diplomatik ilişkilerin kesilme nedenleriyle ilgili bilgi veren Şükri, ambargo uygulayan ülkelerin taleplerinden vazgeçmeyeceğini ve Mısır'ın da güvenlik ve istikrarını hiçe sayanlara müsamaha göstermeyeceğini kaydetti.



Libya konusunda ise taraflar, krizin siyasi çözümünün ve terörle mücadelenin gerekliliği üzerinde durdu. Şükri, dün ve önceki gün Paris'te emekli General Halife Hafter ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili Le Drian'a bilgi verdi. Taraflar ayrıca Suriye konusunda Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'yı müzakere sürecini yeniden başlatmaya teşvik amacıyla ortak çaba sarfetmenin gerekliliği üzerinde durdu.