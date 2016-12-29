Mısır ABD'yi kınadı

Mısır, ABD Kongresinden bir üyenin Mısır'daki kiliselerin restorasyonuna ilişkin Kongreye yasa tasarısı sunmasını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Kongresinin bu günlerde Kıpti kiliseleriyle ilgili bir kanun tasarısını tartıştığı belirtildi.



Tasarı kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığından, Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmasından sonra hasar gören Hristiyanlara ait kutsal mekanların restoresi için sarfedilen çabalar hakkında kongreye yıllık rapor sunmasının talep edildiği aktarılan açıklamada, böyle bir tasarının kongreye sunulmasının kabul edilemez olduğu kaydedildi.



"Yabancı taraflara ulusal egemenliğe etki hakkı tanıyan ve dış yasama organlarına Mısır'a soruşturma imkanı oluşturan bu tür yönelimleri kınıyoruz." denilen açıklamada, tasarının "gerçekle hiçbir şekilde bağdaşmayan hatalar taşıdığı" savunuldu.



Mısır'da "mezhepçi bir şiddetin yaşanmadığı, yasa dışı bir hareketin işlediği terör olaylarının gerçekleştiği" iddia edilen açıklamada, Mısır'ın Washington Büyükelçisinin, Kongre üyeleri ve tasarıyı sunan milletvekiliyle iletişime geçmekle görevlendirildiğine işaret edildi.



ABD yönetiminden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.



Mısır hükümeti, ağustos ayında parlamentodan geçen tartışmalı "yeni kilise yapımı ve restorasyonu" yasa tasarısını onaylamıştı.



O dönemde yürürlükteki kanuna göre, ülkede kilise yapım ve restorasyonu amacıyla yerel idarelerin izin vermesi için Hristiyan nüfus yoğunluğu şartı aranıyor, ayrıca güvenlik güçlerinin de onayı gerekiyordu. Parlamento tarafından onaylanan yeni yasada güvenlik onayı şartı kaldırılırken nüfus yoğunluğu şartı da daha esnek hale getirildi.



Son yıllarda Mısır’daki Hristiyanların nüfusu hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak 2 Kasım 2012'de Ortodoks Kilisesi Patrikliğine seçilen II. Tawadros, çeşitli vesilelerle Mısır’da 15 milyon Hristiyan bulunduğunu ifade etmişti.