Miniklere özel sebze ve meyve tarlası

Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulu Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde, ilkokul öğrencileri kendileri için oluşturulan küçük tarlalarda biber, domates, çilek, fasulye ve maydanoz yetiştiriyor.

Üniversite bünyesindeki 200 dönüm alana kurulu botanik bahçesinde oluşturulan özel alanda ekim yapan ilkokul öğrencileri, toprakla buluşuyor. Öğrenciler, çapayla kazdıkları toprağa ekimini yaptıkları domates, biber, çilek, fasulye, maydanoz gibi sebze ve meyvelerin tarladan sofraya ulaşmasına tanıklık ediyor.



Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Halil Çakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların okulda, evde ve kentte betonlar arasında büyüdüğünü söyledi.



Çocukların betonlaşmış dünyada yaşamalarının verdiği stresi toprakla buluşarak atabileceğini ifade eden Çakan, onlara "toprak ana"yı uygulamalı olarak tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.



Yeni yetişen nesillerin tükettiği sebze ve meyveleri yetişme şekillerini bilmediğini dile getiren Çakan,"Çocuklar yedikleri sebzelerin ve meyvelerin nereden geldiğini ve nasıl yetiştiğini bilmiyorlar. Biz burada çocuklara bunu uygulamalı olarak anlatıyoruz. Her bir çocuk için 3 metrekare yeri ona tahsis ediyoruz. Burayla kendileri ilgileniyor. Toprak ananın onları beslediğini bilmelerini istiyoruz." dedi.



Çakan, toprakla yoğrulan çocukların çevre koruma ahlakını daha iyi geliştireceğini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Bu etkinliğe 'çocukların toprakla buluşma şenliği' diyoruz. Biz burada bir nevi doğaya saygı ahlakını geliştiriyoruz. Doğaya saygı göstermeyen toplumlar geçmişte yıkılmışlardır. Bu çocuklar gelecekte yönetici ve karar verici olacaklar. Bu sayede doğa kendine daha dost insanlar bulmuş olacak. Çocukların toprakla buluşmasının toprakla yoğrulmasının eğitimde önemli bir yeri var. Bu çocuklar anne ve babalarıyla marketlerden alışveriş yapıyorlar. Betonların arasında yaşıyorlar. Bazı çocukların hiç toprakla buluşmadıklarını gözlemledik. Milli Eğitim Bakanlığıyla bir protokol yaptık. Bütün okullar buraya gelip botanik ve çevre eğitimi alabiliyorlar. "



"ÖĞRENCİLERİMİZ BURAYA GELDİĞİNDE ÇIĞLIKLAR ATIYORLAR"



Çocukların toprakla buluştuğunda gözlerindeki ışığı görebildiklerini belirten Çakan, "Burada çocuklara kural koyan yok. Çocuklar doğayla buluştuklarında daha neşeli daha şen oluyorlar. Öğrencilerimiz buraya geldiğinde çığlıklar atıyorlar. Burası onlar için özgürlük alanı. Burada çimlerin üzerinde yuvarlanan çocuklar görüyorsunuz. Doğayla buluşmanın verdiği bir sevinci yaşıyorlar. Şehir içerisindeki bir çocuğun yüzüne baktığınız zaman sürekli araç trafiği egzoz gazları sürekli karbondioksit soluyorlar. Ama onlar burada oksijen soluyor, kendine geliyor, doğasıyla buluşuyor." ifadesini kullandı.



Kendileri için oluşturulan tarlaya domates diktiğini belirten ilkokul 5. sınıf öğrencisi Aysima Dalcı, etkinlikten dolayı mutlu olduğunu, toprakla ilgilenmeyi çok sevdiğini dile getirdi.



Diğer öğrenciler de kendi yetiştirdikleri sebze ve meyveleri tatmanın ayrı bir mutluluk olduğunu kaydetti.





