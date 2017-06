Minik Yılmaz '30 dakikalık' mola sonrası yaşama tutundu

Konya'da, kalbinden çıkan aort damarı gelişmediği için vücuduna temiz kan pompalanmayan ve hemen müdahale edilmesi gereken Yılmaz bebek, hayata "30 dakikalık" mola verdirilerek yapılan başarılı ameliyatla yaşama tutundu.



Yılmaz Katık bebek, 20 Mart'ta dünyaya geldi. Kalbinden çıkan ana atar damarı küçük olduğu için vücuduna temiz kan pompalanmayan bebek, acilen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Müdahale edilmediğinde yaşamını yitirme riski bulunan bebek için hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öç ile ekibi tarafından ameliyat kararı alındı.



Her geçen saniye aleyhine işleyen ve ameliyat sırasında yüksek ölüm riski bulunan bebek, henüz 10 günlükken 6 saat süren ameliyatın ilk 30 dakikasında kan dolaşımı ile kalbi ve beyin fonksiyonları durdurularak tıbben öldü.



Zorlu geçen operasyonda takılan yapay damarla aortu genişletilen bebeğin sağlık durumu ise her geçen gün iyiye gidiyor.



"HASTA 30 DAKİKADA TIBBEN ÖLDÜ"



Prof. Dr. Mehmet Öç, AA muhabirine, riskli ameliyatın ayrıntılarını anlattı.



Her an kaybedilme riski bulunan bebeği yaşatmak için adeta zamanla yarıştıklarına işaret eden Öç, bazen bu tür bebeklerin henüz müdahale aşamasındayken yaşamını yitirebildiğini dile getirdi.



Bebeğe rahat müdahale için kan dolaşımını tamamen durdurmaya karar verdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Öç, tüm hayati fonksiyonları durdurduklarını kaydetti.



Yılmaz bebeğin vücut ısısının 18 dereceye kadar düşürüldüğünü anlatan Öç, şöyle devam etti:



"Vücudu soğutmanın amacı tüm organları korumak. Biriken kanı bir makinenin içine aldık. Bu sırada kalp ve beyin dahil hiçbir organ çalışmıyordu. Hasta soğutularak tüm dolaşımı durduruldu. Yani hasta 30 dakika tıbben öldü. Yapay damar kullanılarak, küçük olan bölge genişletilerek onarıldı. Sonra kalp akciğer makinesinde toplanan kanı tekrar vücuda verdik. Vücut ısısı yükselerek bebeğin kan dolaşımı tekrar başladı. Bu şekilde yaşam fonksiyonları yeniden devreye girdi."



Mehmet Öç, gerçekleştirilen titiz çalışmayla bebeğin hayata bağlanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini bildirdi.

Sağlık durumu iyiye gidiyor



Tedavisi süren Yılmaz bebeğin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren hastanenin Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hanifi Soylu, kalbinden çıkan ana damarı gelişmeyen bebeğin "ağır vaka" olarak nitelendirilebileceğini ifade etti.



Bazen mevcut bölgeye müdahalenin her zaman mümkün olmadığına dikkati çeken Soylu, "Çok zorlu bir süreçten geçen bebeğimiz ağır ameliyatlar geçirdi. Şu an sağlık durumu iyi. Bu tür bebeklerimizin sağlık durumları her an değişkenlik gösterebilir. Geçici olarak cihazla solunum desteği veriyoruz. İlerleyen süreçte cihazı çıkartabiliriz." diye konuştu.