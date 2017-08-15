Minik Özge ergonomik proteziyle daha mutlu

Antalya'da sol ayağı erken doğum sonrası kesilen ve babasının evin tavanına monte ettiği makaralı düzenekle yürümeyi öğrenen 3,5 yaşındaki Özge, yeni takılan bükülebilir ergonomik protezle daha uzun süre yürüyebiliyor.

Antalya'da sol ayağı erken doğum sonrası kesilen ve babasının evin tavanına monte ettiği makaralı düzenekle yürümeyi öğrenen,Kepez Devlet Hastanesinde rehabilitasyonunun ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in desteği ile İstanbul'da 14 bin liraya dizi bükülebilen protez takılan Özge Yıldırım artık daha mutlu.



İstanbul'da yeni protezine alışma sürecini tamamlayan minik Özge, babasıyla birlikte önceki gün Antalya'ya döndü.



Baba Ali İhsan Yıldırım, yaptığı açıklamada, İstanbul'da takılan protezin daha güzel olduğunu, kızını bu proteze istenildiği gibi alıştırmaya çalışacağını söyledi.



Yıldırım, yeni protezin bükülebilme özelliğinin bulunduğunu, bunun da kızının daha rahat yürümesini sağladığını ifade ederek, "Şu andaki teknoloji ile çocuğumun daha iyi yürümesi için uğraşıyoruz ve bunun için de yıllar gerekiyor. Çocuğum şu anda 3 yaşında. Şu ana kadar 3 tane protez değişti. Bu protezlerin altı ayda bir üstü, bir altı değişiyor. Büyüdükçe, kilo aldıkça protezler değişiyor. Bunlara adapte olması gerekiyor. Buna da bir emek gerekiyor. Biz de bu emeğimizi yıllarca sürdüreceğiz." diye konuştu.



"OKUL ÇAĞINA KADAR ONU KOŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"



Yeni protezin takıldığı ilk günlerde kızının oldukça zorlandığını, çoğu zaman da düştüğünü anlatan Yıldırım, yavaş yavaş proteze alıştığını dile getirdi. Baba Yıldırım, kızının şu anda düşmeden yürümeye başladığını belirterek, "Eğer yeni protezin dizini de kullandırmayı kısa zamanda öğretebilirsek daha iyi yürüyecek. Bunun için de en az altı ay gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, internette İngiltere'de protez bacağıyla koşan 11 yaşındaki bir çocuğu gördüklerini anlatarak, "Biz kızımın arkadaşları ile koşması, oynaması için koşma yaşını erkene almaya çalışacağız. Okul zamanına kadar proteze adapte etmeyi planlıyoruz." dedi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARAMIŞTI



Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesinde yaşayan Ali İhsan-İlknur Yıldırım çiftinin 6,5 aylık dünyaya gelen kızları Özge, 8 günlükken kangren sol ayağı "protein C-S" hastalığı nedeniyle kesilmişti.



Baba Yıldırım, yanlış iğne sonucu damarı yırttıkları gerekçesiyle özel hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ancak savcılık yeterli delil olmaması nedeniyle dava açılmasına gerek görmemişti.



Salonunun tavanına alüminyum bir düzenek monte eden baba Yıldırım, tekerlekleri olan düzenekten sarkıttığı ipi de kızını taşıyan kemere bağlamış, kızının yürümesini bu şekilde sağlaması haberlere konu olmuştu.



Konudan haberdar olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aileye destek telefonu gelmişti.



Baba Yıldırım, ayrıca Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile görüşmüş ardından da Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün yönlendirmesiyle avukat Mustafa Özdemir ile görüşerek hukuki süreci yeniden başlatmıştı.