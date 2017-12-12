MİNİK BUSE’NİN PARK TALEBİ UŞAK’TA KARŞILIK BULDU

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak'ta eğitim gören Vala Gedik Özel Eğitim İlk ve Orta Okulları öğrencileriyle kahvaltı programında bir araya geldi.

Minik bir kız öğrencinin arkadaşları adına Başkan Cahan'a sunduğu talep ise anında talimata dönüştü.

Geçtiğimiz hafta engelli lise öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Nurullah Cahan ve eşi Halime Cahan bu kez Vala Gedik Özel Eğitim İlk ve Ortaokulu'nda hayata hazırlanan minikleri misafir etti. Uşak Belediyesi Sosyal Tesisi Atapark Çayzade'de ağırlanan öğrenciler ve aileleriyle birebir ilgilenildi.

Okulda eğitim gören minik Buse'nin Başkan amcasına sunduğu talep ise anında kabul gördü. Buse'nin, "Bizim sizden bir isteğimiz var. Bizim okulumuzda parkımız yok, bizim okulumuza park yapar mısınız?" sorusuna karşılık, Başkan Nurullah Cahan okul adına konuşan minik Buse'nin talebinin en kısa süre içerisinde yerine getirileceğini ifade etti. Cahan ayrıca öğrencileri okullarında da ziyaret edeceğini söyledi.

Üç yıl önce Güzel Sanatlar Lisesi'nde yaşanan bina eksikliğine yönelik çözüm ararken, Uşak Belediyesi tarafından destek gördüklerini belirten Uşak'ın sevilen eğitimcilerinden ve müzisyenlerinden Engin Büyüksarslan, "Bir konser sonrası aldım mikrofonu ve başkanımızdan bina istedim. Tabi ertesi gün okula gittiğimde arkadaşlar sen çatlak mısın dedi. Herkes tahta ister, kalem ister, bilgisayar ister, sen okul istedin dediler. Ama altı ay, bir sene içerisinde başkanımız işimizi çözdü. Park ve kamelya ihtiyacımız için de sözümüzü aldığımız için mutluyuz" açıklamalarında bulundu.

Her başarılı insanın arkasında önemli bir destekçisi bulunduğunu belirten Büyükarslan, Halime Cahan'a da teşekkürlerini iletti. Daha sonra miniklerin keyifli vakit geçirmesi adına müzikler eşliğinde oynayan öğrencilere Başkan Nurullah Cahan ve eşi Halime Cahan da tempo tuttu.

Okul Müdürü Ulusal: Uşak’ın Çehresi Değişti

Program nedeniyle Uşak Belediyesine teşekkürlerini ileten Okul Müdürü Mustafa Ulusal, böyle programla hatırlanmış olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Toplamda 47 öğrencinin eğitim gördüğü okulun aslen Simavlı olan ve Uşak'a 1984-85 yılları arasında ilk kez geldiğini belirten Okul Müdürü Ulusal, "Uşak'ın çehresi gerçekten değişti. Özellikle dışarıdan gelen yabancılar şehirdeki değişimi çok daha iyi bir şekilde görebiliyor. Ben hem sosyal hem de yapısal anlamda yoğun bir mücadele ve emek veren Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Ajanshaber