Minibüs sokakta oturanlara çarptı: 3 ölü, 7 yaralı

Gaziantep'te yokuştan inen ve freni patladığı iddia edilen minibüsün, sokakta oturanlara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi Şehit Sinan İnce Sokak'ta, Veysel B. idaresindeki 72 BA 974 plakalı minibüs, sokaktan aşağıya indiği sırada önce elektrik direğine ardından sokakta oturanlara çarptıktan sonra yan yatıp yaklaşık 25 metre sürüklendikten sonra durdu.



Çevredeki vatandaşların yardımı ile minibüsün altında çıkarılan 9 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Kazada, Hasan Yavuz olay yerinde, Nazire Tütüncü ve Filiz Yavuz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Polis ekipleri, mahalleye giriş çıkışları kapatarak olay yerinde inceleme yaptı.