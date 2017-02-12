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12 Şubat 2017 23:09 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2017 23:12

Minibüs şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 16 yaralı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde "Saklıkent Kar Şenliği" festivalinden dönenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Minibüs şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 16 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mustafa Özden yönetimindeki 07 MGC 10 plakalı minibüs, Saklıkent Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen "Saklıkent Kar Şenliği" festivali dönüşünde virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

İş Bankası Emekliler Derneği Antalya Şubesi üyelerinin içinde bulunduğu öğrenilen minibüs, ağaçlara takılarak durabildi.

Kazada Tamer Ayfer ve Müşerref Özdamar öldü, 16 kişi yaralandı.

Etiketler: antalya


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