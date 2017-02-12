Minibüs şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 16 yaralı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde "Saklıkent Kar Şenliği" festivalinden dönenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Özden yönetimindeki 07 MGC 10 plakalı minibüs, Saklıkent Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen "Saklıkent Kar Şenliği" festivali dönüşünde virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.
İş Bankası Emekliler Derneği Antalya Şubesi üyelerinin içinde bulunduğu öğrenilen minibüs, ağaçlara takılarak durabildi.
Kazada Tamer Ayfer ve Müşerref Özdamar öldü, 16 kişi yaralandı.