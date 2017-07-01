Mini Dünya Kupası sahibini buluyor

Rusya'da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası, Şili-Almanya finaliyle sahibini bulacak.

Rusya'nın Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak final karşılaşması, yarın saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Mücadeleyi Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek.



Kupada iki takım arasında B Grubu'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Grupta Avustralya'yı 3-2, Kamerun'u 3-1 yenen Almanya, yarı finalde Meksika'yı 4-1'lik skorla geçerek finale kaldı. Grupta Avustralya ile 1-1 berabere kalan ve Kamerun'u 2-0 mağlup eden Şili ise yarı finalde normal süresi ve uzatma devreleri golsüz biten maçta Portekiz'e penaltılarla 3-0 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.



Bu arada Almanya ve Şili, tarihlerinde ilk kez kupada final maçına çıkacak. Daha önce 2005'teki turnuvada Meksika'yı normal süresi 3-3 biten mücadelede uzatma devreleri sonunda 4-3 yenen Almanya, üçüncülük elde etti.



ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

FIFA Konfederasyonlar Kupası'nın üçüncülük maçında ise yarı finalde kaybeden Portekiz ile Meksika karşılaşacak.



Başkent Moskova'daki Spartak Stadı'nda yarın saat 15.00'te oynanacak karşılaşmanın hakemliğini, Suudi Arabistan'dan Fahad El-Mirdasi üstlenecek.