Mimarlar odasına kendi üyelerinden "Hayır" tepkisi

TMMOB üyesi bir grup, birliğin halk oylaması için "hayır" kampanyası yürütmesini protesto etti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesi bir grup, birliğin halk oylaması için "hayır" kampanyası yürütmesini protesto etti.

Bir grup TMMOB üyesi, ellerinde "Mesleğime dokunma, ideolojini kendine sakla", "TMMOB siyaseti bırak, mühendislere bak" yazılı dövizlerle Selanik Caddesi'ndeki Birlik binası önünde bir araya geldi.

Bu sırada halk oylaması için "hayır" kampanyası yürüten Birlik üyesi bir başka grup da aynı noktada toplandı. Polis ekipleri, karşı karşıya gelmemeleri için iki grubun arasında barikat kurdu, çevrede de güvenlik önlemleri aldı.

TMMOB üyesi ve elektrik mühendisi Yılmaz Ada, grup adına yaptığı basın açıklamasında, mimar ve mühendisler olarak odaların yıllardır sürdürdüğü ideolojik yaklaşımlara tepki göstermek amacıyla toplandıklarını belirtti.

"MESELE, 'HAYIR' VEYA 'EVET' CEVABI DEĞİLDİR"

Mesleklerin gelişmesi için kurulmuş odaların bünyesinde her düşünceden üye bulunduğuna işaret eden Ada, TMMOB'a bağlı bütün mühendis odalarının internet sitelerinde referandumda "hayır" oyu kullanılmasına ilişkin yazılar olduğunu söyledi.

Ada, açıklamasına şöyle devam etti:

"Mesele, 'hayır' veya 'evet' cevabı değildir. Mesele, bir mesleğin kamuya mal olmuş yasal organizasyonları odaların, üyelerinin iradesini yok saymış olmalarıdır. Sergilenen bu davranış, yasal değildir. Hukuk dışı bu davranışı şiddetle kınadığımız gibi dava açacağımızı da buradan kamuoyuna bildiriyoruz."

İnternet sitelerinde "hayır" kararının duyurulması kararının kime sorularak alındığını bilmediklerini kaydeden Ada, TMMOB'un bu tavrı devam ettiği sürece eylemlerine devam edeceklerini bildirdi.

Ada, odaların kuruluş amaçlarını hatırlatarak, "hayır" propagandası yürütenlere "Siz kimin için çalışıyorsunuz? Mecburi üyeniz olan bizler için mi yoksa maşası olduğunuz başka yerler için mi?" sorularını yöneltti.

Birlik binası önünde toplanan "hayır" destekçisi Birlik üyeleri ise ıslık çalarak Ada'nın basın açıklamasını engellemeye çalıştı.