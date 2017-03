Milyonluk yatlar maviliklere açılmaya hazır

Kış alarında Muğla'nın Marmaris ilçesindeki marinalara çekilen lüks yatlar ve tekneler, bakım ve onarımlarının tamamlanmasının ardından maviyle buluşacakları günü bekliyor.

Fiyatları milyonlarca doları bulan motor yatlar ve tekneler, kış mevsiminde bakım ve onarımlarının yapılması için Muğla'nın Marmaris ilçesindeki uluslararası standartlardaki marinalara çekildi. Türkiye'nin mavi tur merkezinde kış boyunca bakımı yapılan yat ve tekneler, turizm sezonuna hazırlanıyor.



Türkiye'nin karada en büyük yat kapasiteli marinası, Marmaris Yat Marin Yönetim Kurulu Üyesi Bilgin Özkaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motor yatların bakımlarının adeta "bebek" gibi özenle yapıldığını, yatların her ayrıntısına kadar titizlikle elden geçirildiğini söyledi.



Özkaynak, motor yatların kış bakımlarından Türkiye'nin ciddi gelir elde ettiğini belirterek, 40-50 metrelik motor yatın bakıma girdiğinde en az 1-2 milyon avro gelir bıraktığını kaydetti.



Yatlara bakım ve onarım işlerinden birçok sektörün faydalandığına işaret eden Özkaynak, "Mobilyası, elektriği, halatı, boyası, kliması, perdesi, interneti, yedek parçaları, mekanik işçiliği gibi birçok sektör iş yapıyor. Marinalar bu sektörlere iş mekanı oluyor. Kış günü turizmin olmadığı ilçelerde esnaf kazanç elde ediyor. Milyonluk motor yatlara bakım yapan işçiler ve firmalar bebekler gibi bakıyorlar. Özenle bütün kış onları hazırlıyorlar." dedi.



"TÜRKİYE YAT İNŞASINDA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ"



Deniz Turizmi Birliği Derneği Başkanı Erkan Özatağ ise Türkiye'nin yat bakım ve onarımında marka haline geldiğini, uluslararası standartlarda işler yapıldığını belirtti.



Marmaris'teki marinalarda yatların bakım ve onarımlarının itinayla yapıldığını ifade eden Özatağ, Türkiye'nin yat inşaatında da dünya üçüncüsü olduğuna değindi.



Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Hasan Mengi ise Marmaris'in marinacılık açısından çok zengin olduğunu ifade etti.



Mengi, "Marmaris'teki marinalarda her yıl ortalama 2 bin 500 tekne kışlıyor. Yerli ve yabancı çok sayıda yata ev sahipliği yapıyoruz. Tabii bunların kışlık bakımlarının her sene yapılması lazım. Bakımlar yapılırken marinalara, sektörün içindeki taşeron firmalara gelir bırakıyor. Yatların büyük çoğunluğunun sahibinin yabancı olduğunu düşünürsek ülkemize de katma değer sağlıyor." dedi.



Mengi, bakım ve onarım konusunda yatlara uluslararası standartta hizmet verdiklerini kaydetti.