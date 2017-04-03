Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kararın detayları ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanlığının 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren bitişik eğik el yazısı yerine kullanılacağını açıkladığı dik temel harflerle eğitimin ayrıntıları netleşti.

Milli Eğitim Bakanlığının, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren ilk okuma yazma eğitiminde el yazısı yerine dik temel harfler kullanılması kararının detayları belli oldu. İlkokul birinci sınıf öğrencileri, dik temel harflerle yazma eğitimine başlayacak, üçüncü sınıftan itibaren de "sadeleştirilmiş el yazısı"nı içeren "güzel yazı" dersi, haftalık 8 saatlik Türkçe dersleri içinde 2 saat verilecek.



MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, bitişik eğik el yazısıyla öğretim, 2004-2005 eğitim-öğretim döneminde 196 okulda pilot uygulama olarak başlatıldı. 2005-2006 eğitim-öğretim döneminden itibaren de Türkiye genelindeki tüm ilkokul birinci sınıf öğrencileri, ilk yazma eğitimini el yazısıyla almaya başladı.



Bakanlık, el yazısı konusunda karar alırken kapsamlı çalışmalar yaptı. Üç boyutta ele alınan çalışmalar bir yıl sürdü. Öncelikle öğretmenlerin görüşleri toplandı, ardından öğrencilerin mevcut yazıları, tür ve estetik bakımından ele alındı.



Öğrencilerin becerileri ve bu yazıya yatkınlıkları da incelendikten sonra son olarak dünyadaki el yazısı uygulamalarıyla karşılaştırılarak analizler yapıldı.



ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 80'İ ÖĞRENCİLERİN ZORLANDIĞI YÖNÜNDE GÖRÜŞ BİLDİRDİ



Nihai kararın verilmesinde Türkçe dersinin müfredat taslağında yer alan el yazısı uygulamasına yönelik geri bildirimler de etkili oldu.



MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce yapılan saha araştırmalarında sınıf öğretmenlerinin yaklaşık yüzde 80'i, öğrencilerin bitişik eğik yazıda zorlandıkları yönünde görüş bildirdi. Aynı araştırmada öğretmenlerin dik temel yazı öğretimini daha kolay buldukları sonucuna ulaşıldı.



Öğrencilerin ilkokuldan sonra kullandıkları yazılar üzerine yapılan araştırmalarda ise sonuç daha çarpıcı oldu. Lise çağındaki, özellikle 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin yüzde 73'ünün dik temel yazıyı kullandığı tespiti yapıldı.



Öğrencilerin el yazılarının tür ve estetik açısından incelenmesinde ise yüzde 53'ünün "okunaklı", yüzde 27'sinin ise "güzel" olarak değerlendirilebileceği sonucuna ulaşıldı. Türkiye'de el yazısına ilişkin araştırmaların nesnel değerlendirmeden uzak olduğu tespitini yapan Bakanlık, yurt dışındaki araştırma ve uygulamaları da gözden geçirdi.



Bunun dışında, Bakanlığın müfredat taslaklarını kamuoyu görüşüne açmasının ardından en fazla görüş "el yazısı" konusunda geldi. Türkçe dersine gelen 8 bine yakın görüşün yaklaşık 6 bininin yazı biçimi öğretimine dair olduğu, bitişik eğik el yazısının ilkokul birinci sınıflarda uygulanmasının değiştirilmesini isteyenlerin oranının yüzde 99,3 olduğu ortaya çıktı.



TALİM VE TERBİYE KURULU BAKANLIĞINCA KOMİSYON KURULDU



Elde edilen verilerin ardından nasıl bir yazı biçimine geçileceğine dair MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında uzmanlardan oluşan komisyon kuruldu ve el yazısını pedagojik ilkeler çerçevesinde araştıran çalışmalar yürütüldü.



Çalışmaların sonunda Başkanlık, gelecek yıldan itibaren ilkokul birinci sınıflarda uygulamaya geçilecek metodun adını "Dik Temel Harflerle Ses Esaslı Okuma Yazma Öğretimi" olarak kararlaştırdı.



Buna göre öğrenciler, ilkokul üçüncü sınıftan itibaren ise daha az ayrıntılı, daha sade el yazısı eğitimini, haftalık 8 saatlik zorunlu Türkçe dersi içinde 2 saat almaya devam edecek.



Bakanlık yetkilileri, "Tüm kazanımlarımızda olduğu gibi çocuğun gelişim seyrine uygun bir hiyerarşi kuruyoruz. Bu hiyerarşi içinde öğrencinin dik temel yazı ile ilk okumasını gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Türkçe derslerinin bir parçası olarak da güzel yazı kabiliyetinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Onun için ayrı bir ders olarak 'güzel yazı' dersi adında bir ders, ayrıca bir seçimlik ders de koymuyoruz. Öğrencilerin, Türkçe el yazısını üçüncü sınıftan itibaren güzelleştirmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." açıklamasını yaptı.



EL YAZISI KALDIRILMIYOR



Bakanlık yetkilileri, el yazısının kaldırıldığı görüşünün doğru olmadığını, yazı öğretimine dik temel harflerle başlanılacağını, üçüncü sınıftan itibaren de el yazısının öğretileceğini ifade etti.



Yetkililer, İngiltere dahil birçok ülkede de dik temel harflerin öncelikle öğretildiğini, ardından bitişik el yazısı eğitimi verildiğine dikkati çekti.