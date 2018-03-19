Milyonlarca liralık araç çürümeye terk edildi

Çeşitli sebeplerle el konulan çok sayıda araç yediemin otoparklarında kullanılamaz hale geliyor.

Adana'da çoğunluğu hacizli ve vergi borcu olan çok sayıda lüks araç ve motosiklet yediemin otoparklarında kaderine terk edildi.

300 BİN LİRA DEĞERİNDE OTOMOBİL BİLE VAR

Yediemin otoparkı işleten Hasan Basri Pamuk, otoparklarında 100'ü lüks olmak üzere 1000'den fazla araç bulunduğunu söyledi. 2009 yılından bu yana otopark işletmeciliği yaptığını belirten Pamuk, "Değeri 300 bin lira olan otomobil bile var. Buraya genellikle hacizli, sigortasız veya vergisi yatırılmayan araçlar geliyor. Araçların bakımları yapılmıyor, hava şartları ve kötü koşullar da eklenince birçoğu çürümeye başladı. Milli servet burada yok oluyor, devletimizin bu otomobilleri değerlendirmesi lazım" dedi.

Milyonlarca liralık araç çürümeye terk edildi

MOTOSİKLETLER DE BENZER KADERİ PAYLAŞIYOR

Otomobillerin yanı sıra 1000'e yakın motosikletin de yediemin otoparklarında olduğunu anlatan Pamuk, "Bazen geçmiş yıllarda gelen bir motosikleti sahibine teslim etmek için burada 1 gün aradığımız oluyor" dedi.