Milliyetçi kardeşlerim 'önce memleketim, milletim' dedi

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında bir ziyaretçinin bozkurt işaretli selamına aynı işareti yaparak karşılık verdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Tutturmuşlar, 'Cumhurbaşkanı partili olur mu?'. Olur, bal gibi olur. Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, buradan kendisine selam gönderiyoruz." dedi.



Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iki başlı yönetim biçimini değiştirerek, güçlü Meclis yapısıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getirdiklerini söyledi.



"İki başlı yönetimden neyi anlıyoruz?" diyen Yıldırım, Türkiye'nin 2001 yılındaki ünlü ekonomik krizinin hatırlanmasını istedi.



Başbakan Yıldırım, o dönemdeki Cumhurbaşkanı ile Başbakanın münakaşaya, anlaşmazlığa girdiğini, Anayasa kitapçığının fırlatıldığını anımsatarak, "Olan ondan sonra oluyor. Borsa yüzde 14 düşüyor, repo faizi yüzde 760 artıyor, merkezin kasasından bir anda 8 milyar dolar buhar olup gidiyor. Millet bir gecede fakir düşüyor. Akşam cebinde 10 lirası olan uyandığında 5 lira kaldığını görüyor. Akşam 10 bin dolar borcu olan üretici, sabah 20 bin dolar borçla uyanıyor. Millet, 'son kalan paramı da kurtarayım' diye bankalara akın ediyor, bankalar kapı duvar, içi boşalmış tam takır. İşte yaşanmış bu gerçek, ekonomik felaket ve sanal korku yaşayanlara ithaf olunur." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, cumhurbaşkanı ve yürütme uyumsuzluğu yüzünden ortaya çıkan bu tabloların artık bu devirde kabul edilemeyeceğinin altını çizerek, "Millete bir daha böyle bir acı fatura asla kimsenin çıkarmaya hakkı yoktur. Mevsimaşırı kurulan hükümetlerle, 115 turda seçilemeyen cumhurbaşkanlarıyla, bu bahane edilerek yapılan darbelerle insanımızın demokratik beklentilerine cevap verilemez." değerlendirmesinde bulundu.



Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir de tutturmuşlar, 'Cumhurbaşkanı partili olur mu?'. Olur, bal gibi olur. Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, buradan kendisine selam gönderiyoruz. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı olmadan önce neydi? Hem AK Parti'nin Genel Başkanı idi hem de Başbakan idi. Başbakan olarak Türkiye'yi yeni baştan kim imar etti? Erdoğan ve arkadaşları. Doğudan batıya, kuzeyden güneye her vatandaş hizmetle buluşmadı mı? Üniversiteler yapılmadı mı? Oralara bu milletin evlatları gitmedi mi? Hastaneler açılmadı mı? Açıldı. Tüm vatandaşlarımız yararlandı. Bölünmüş yolları tüm insanımız kullandı. Havaalanları inşa edildi. Bütün memleket hava taşımacılığını en iyi şekilde kullanmaya başladı, havayolu halkın yolu oldu. Hızlı tren hayali gerçeğe döndü. Şehir hastaneleri ile sağlıkta devrim yaptık.



Allah aşkına bu millete bu hizmetlerden faydalanırken partisi mi soruldu? Bizim siyaset anlayışımızda hizmet ederken seçmen ayırımı yapmak asla yoktur. Bizim için geçerli tek kural, hizmette siyasette olmaz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, meşru yönetim erkleri arasındaki koalisyonu güçlendiriyor. Bunlar, 'Cumhurbaşkanı partili olmaz' diyor. Başbakan partili, CHP'li belediye başkanları seçildikten sonra partisini bırakıyor mu? Onlar da partili."



"MİLLİYETÇİ KARDEŞLERİM 'ÖNCE MEMLEKETİM, MİLLETİM' DEDİ"



Yıldırım, seyirci sıralarından bir kişinin, bozkurt işareti yaparak, "Başbakanım ülkücüleri unutma." diye bağırması üzerine, bozkurt işareti yaparak, "Eyvallah, milliyetçi ve ülkücü kardeşlerim 'önce memleketim ve önce milletim' dediler ve birlikte yola çıktık." dedi.



"Aynı gün seçilen Cumhurbaşkanı ve Meclis birlikte işbaşı yapıyor, millete hizmet götürüyor. Vakti gelince iki sandık arasında millet yetki veriyor, bir sandıktan sonra 5 yıl geçiyor, tekrar yetki veriyor. İki sefer, fazla yok. En fazla iki sefer, ne kadar başarılı olursan ol. Şimdi Başbakan olmak için Meclisten seçil, bir sınırı yok. Bunun neresi diktatörlük?" diyen Yıldırım, bu referandumun genel seçim değil, referandum olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkati çekti.



Başbakan Yıldırım'ın, "16 Nisan'da sandıklara siyasi değil, milli kimliğimizle gideceğiz. 'Evette bereket var' diyerek, mührümüzü vuracağız. Tek adam safsatasına inat; tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet için..." sözlerine salondaki partililer, "Evet" karşılığını verdi.



"VATANDAŞIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN TEKLİF"



Meclisin bu hafta yoğun mesai yapacağını ifade eden Yıldırım, vatandaşın hayatına dokunan, hayatını kolaylaştıran tekliflerin görüşüleceğini ve kanunlaşacağını bildirdi.



Binali Yıldırım, torba kanun teklifinin getirdiği yeni düzenlemeleri anlattı.



Teklifle, vergisini vaktinde ödeyenlere yüzde 5 indirim imkanı getirildiğini kaydeden Yıldırım, "İşyeri ve evlerin ilk satış bedelleri için, yabancılar ile kurumlar ve şahıslar dışarıdan kaynak getirerek aldıkları zaman KDV ödemeyecekler. Ama bu işi ticarete bozarlarsa, al sat yaparlarsa alınmayan KDV alınacak. Yurtdışında ister Türk vatandaşı olsun, ister yabancı uyruklu olsun herkes bundan istifade edecek." sözlerini sarfetti.



Elektrik borçları ile tarım kredi alacaklarının yeniden yapılandırıldığını belirten Yıldırım, işçinin ve köylünün hayatının kolaylaştırıldığını söyledi. Binali Yıldırım, daha önce müjdesini verdiği teklifte yer alan, Esnaf Ahilik Sandığı'nın da bu hafta kanunlaştırılacağını vurgulayarak, böylece küçük esnaf işsiz kaldığında, dükkanı kapandığında bu fondan yararlanacağını, yeni iş kuruncaya kadar sıkıntı çekmeyeceğini bildirdi.



Başbakan Yıldırım, referandum çalışmalarını 25 Şubat'ta Ankara Arenada tanıtım programıyla başlatacaklarını belirtti.



Türkiye'yi tüm bakanlarla, milletvekilleriyle, üst kademe teşkilatlarıyla karış karış dolaşacaklarını kaydeden Yıldırım, slogan atan partililere, "Tabii ki evet" yanıtını verdi.



Yıldırım'ın, "25 Şubat'tan önce sizler hazır mısınız?" sorusu üzerine, seyirciler, "evet" diye bağırdı.



Başbakan Yıldırım'ın, "Ben sözlerimin sonuna geldim, şimdi söz sırası sizde. Hazır mıyız? Kalıcı istikrar, güçlü Türkiye için, terörden temizlenmiş huzurlu Türkiye için, üstünlerin değil milletin iradesi için, yeni köprüler, yeni hastaneler, üniversiteler, tüneller, bölünmüş yollar için, daima hizmet daima millet için, gençlerin siyasette daha çok söz sahibi olması için, büyük Türkiye hedefi için, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için, kutuplaşma için değil kucaklaşma için, ayrıştırma değil birlikte çalışma için." sözlerinin her birine partililer, "evet" yanıtını verdi.



Binali Yıldırım, tüm millet ve demokrasi sevdalılarını, 25 Şubat'ta Ankara Arenada gerçekleştirilecek demokrasi şölenine davet etti.