A Milli Futbol Takımı Ukrayna maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın deplasmanda Ukrayna ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Milliler, Kharkiv kentinde Ukrayna maçının oynanacağı Metalist Stadı'nda son çalışmasını yaptı.



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu yönetiminde, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde, Ukrayna maçının taktik provasının yapıldığı belirtildi.



A Milli Takım, yarın TSİ 21.45'te Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.



