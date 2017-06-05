Millilerden sessiz prova

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı Makedonya ile 0-0 berabere kaldı.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki II. Filip Arena'da yapılan maç, düşük tempoda oynandı. İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı karşılaşma, golsüz sona erdi.



A Milli Takım'ın yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisi, Makedonya karşılaşmasıyla bitti.



2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9 Ekim 2016'da deplasmanda İzlanda'ya 2-0 mağlup olan milliler, o karşılaşmadan sonra çıktığı 3 maçı da kazanmıştı.



Dünya Kupası elemelerindeki Kosova ve Finlandiya maçlarını 2-0'lık skorlarla geçen ay-yıldızlı ekip, özel maçta Moldova'yı 3-1 mağlup etmişti.



ÜSKÜP'TE SERİ BİTTİ



A Milli Takım'ın Üsküp'te Makedonya ile yaptığı maçlardaki galibiyet serisi sona erdi.



Makedonya ile deplasmanda 3 maç yapan ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmaları 2-0, 2-1 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. Başkent Üsküp'te 4. maçına çıkan milliler, 0-0 sona eren müsabakayla kazanma serisini devam ettiremedi.



Millilerin Makedonya ile yaptığı 8 maç, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlandı.



TERİM, 6 DEĞİŞİKLİK YAPTI



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, karşılaşmada 6 değişiklik gerçekleştirdi.



Ay-yıldızlı ekip, müsabakaya Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Emre Çolak, Olcay Şahan, Arda Turan, Enes Ünal ilk 11'i ile çıktı.



Fatih Terim, ikinci yarıda sırasıyla Cengiz Ünder, Hasan Ali Kaldırım, Selçuk İnan, Cenk Tosun, Emre Mor ve Burak Yılmaz'ı sahaya sürdü.



Milli takımda Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü ve Ozan Tufan 90 dakika sahada kaldı.



MAKEDONYA, İKİ KERE OFSAYTA TAKILDI



Makedonya Milli Takımı, Türkiye filelerini iki kere havalandırmasına rağmen ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.



Mücadelenin 19. dakikasında Mojsov'un kafayla filelere gönderdiği top, yan hakemin uyarısıyla ofsayt olarak değerlendirildi. Ev sahibi takımda 53. dakikada Alioski'nin filelere gönderdiği meşin yuvarlakta da ofsayt nedeniyle gol kararı çıkmadı.