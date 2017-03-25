Millilerde 3 oyuncu kamptan ayrıldı

Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Şen, Moldova maçında forma giymeyecek.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün Finlandiya'yı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Şen, izinli olarak kamptan ayrıldı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, bu futbolcuların, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in izniyle kamptan ayrıldıkları belirtildi.



Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Şen, A Milli Takım'ın 27 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile yapılacak hazırlık maçının kadrosunda yer almayacak.