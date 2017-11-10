Milli takımdan kötü prova

Türkiye, 3 futbolcunun ilk kez A Milli Takım formasını giydiği özel maçta, deplasmanda Romanya'ya 2-0 yenildi.

Türkiye, 3 futbolcunun ilk kez A Milli Takım formasını giydiği özel maçta, deplasmanda Romanya'ya 2-0 yenildi.



Cluj şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda yapılan maça kötü başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk yarıda rakip kaleye gitmekte çok zorlandı. İlk yarıyı şut atamadan tamamlayan A Milli Takım, 42. dakikada Grozav'ın attığı golle devreyi 1-0 geride kapattı.



İkinci yarıda da hücumda etkili olamayan milli takım, 69. dakikada Grozav'ın ikinci golünü engelleyemedi ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.



ATİLA, KENAN VE BARIŞ İLK KEZ SAHADA



A Milli Futbol Takımı'nda aday kadroya ilk kez çağrılan isimlerden Atila Turan, Kenan Karaman ve Barış Yardımcı, A milli formayı da ilk kez Romanya karşısında giydi.



Mircea Lucescu, Atila Turan'ı ilk 11'de sahaya sürerken, Kenan Karaman ve Barış Yardımcı'yı ikinci yarıda oyuna dahil etti.



ROMANYA'NIN GOLLERİ KARABÜKSPORLU GROZAV'DAN



Romanya'ya A Milli Takım karşısında galibiyeti getiren golleri, Kardemir Karabükspor'da futbol hayatını sürdüren Gheorghe Grozav attı.



Grozav, 42. ve 69. dakikalarda attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı.



ROMANYA'YA KARŞI 14. YENİLGİ



A Milli Takım, Romanya ile oynadığı 26. maçta 14. yenilgisini yaşadı.



Geride kalan maçlarda Türkiye, 5 galibiyet alırken 7 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.



"SENKRONİZASYON EKSİKLİĞİ VE TEKNİK EKSİKLİKLERDEN DOLAYI HATALARIMIZ OLDU"



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Mircea Lucescu, "Benim amacım, yeni oyuncuları görmekti. Örneğin Kenan Karaman'ı ilk defa dün burada gördüm. Maalesef oyuncu eksiği olan bir takımız." dedi.



Romanya Milli Takımı'nın kendilerine göre daha hazır olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Daha çok birlikte oynamış oyunculardan oluşan bir takım. Bunu avantaja çevirdiler. Ben oyunumuzdan memnunum. Türkiye, İspanya, Almanya liginde oynayan oyuncuları bir araya getirdim. Senkronizasyon eksikliği ve teknik eksikliklerden dolayı hatalarımız oldu. Romanya’nın kadrosunda 30 oyuncu vardı. Bizde ise 21 oyuncu vardı. Dediğim gibi, yeni bir takımız." diye konuştu.



Lucescu, sergilediği performansla Romanya'nın galibiyeti hak ettiğini dile getirerek, "İlk gol Selçuk İnan'ın hatası yüzünden mi yoksa hakemin hatasından mı oldu göremedim. İkinci yarı daha iyi oynadık ancak bir gol daha yedik. Biz de gol atabilirdik fakat olmadı. Bence doğru bir sonuç ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.



