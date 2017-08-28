Milli Takım aday kadrosunda değişiklik

Sakatlığı bulunan kaleci Harun Tekin'in yerine Atiker Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırıntılı A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

Atiker Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırıntılı, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrıldı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin sakatlığından dolayı aday kadrodan çıkarıldı.



Harun'un yerine Serkan, milli takımın aday kadrosuna davet edildi.