Milli sporcu yazar olmak istiyor

Tekerlekli Sandalye Kadın Basketbol Milli Takımı oyuncusu Rabia Akyürek, insanlara her şeyi başarabileceklerini gösterecek hikayeler kaleme almak istiyor.

Dört yaşında kalp ameliyatı olduktan sonra omurilik felci geçiren Tekerlekli Sandalye Kadın Basketbol Milli Takımı oyuncusu Rabia Akyürek, insanlara her şeyi başarabileceklerini gösterecek hikayeler kaleme almak istiyor.



Milli basketbolcu Rabia'nın hayatı, insanların eğer isterlerse her şeyi gerçekleştirebilecekleri noktasında önemli bir örnek oluşturuyor.



Rabia, henüz 4 yaşındayken geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle hayatının geride kalan kısmını engelli olarak yaşamak zorunda kaldı.



Ameliyatın ardından omurilik felci geçiren Rabia, her şeye rağmen yaşama tutunmasını bildi. 18 yaşındaki Rabia'nın hayatı 4 yıl önce beden eğitim öğretmeninin girişimiyle tanıştığı basketbolla tamamen değişti.



Başarısıyla milli takıma kadar yükselen basketbolcu, üniversitede edebiyat bölümünde okuyup, yazar olarak yeni bir başarı hikayesi daha yazmayı hayal ediyor.



"BASKETBOL, MÜCADELE ETMEYİ ÖĞRETTİ"



Hayat hikayesini AA muhabirine anlatan Rabia Akyürek, basketbolla birlikte hayatında birçok şeyin değiştiğini belirtti.



Rabia, her şeyden önce birçok arkadaş edindiğini dile getirerek, "Basketbolla birlikte sosyalleştim. Birkaç gün antrenmana gitmesem çok sıkıldığımı, yorulduğumu hissediyorum. Oysa insan, antrenmana gidince yorulur. Ben tam tersini yaşıyorum. Gerçekten çok mutluyum. Basketbol oynarken her şeyi unutuyorum." diye konuştu.



Lise 2. sınıf öğrencisi olan Rabia, daha önce okuldan başka bir hayatının olmadığına dikkati çekerek, "İstanbul'da yaşıyorum. Hayatım okul ve ev arasında geçiyordu. Artık il il geziyorum, deplasmanlara gidiyorum. Hayata bakış açım çok değişti. Basketbol bana mücadele etmeyi öğretti. Artık hayattan zevk almaya başladım. Basketbolla daha neşeli ve azimli biri oldum." ifadelerini kullandı.



"BAŞARIYA HİÇBİR ŞEY ENGEL DEĞİL"



Rabia, kendisine yeni bir hedef belirlediğini anlattı. Ege Üniversitesinde edebiyat bölümünde okumak istediğini vurgulayan milli basketbolcu, şunları söyledi:



"Fırsat bulduğumda şiir yazıyorum. Bu aralar pek yazamasam da ilgi duyuyorum. Okumayı çok seviyorum. Öncelikle Türk edebiyatı klasiklerini okumaktan büyük keyif alıyorum. Üniversiteden sonra yazar olup, kitap çıkarmak istiyorum. İnsanlar önce hayal etmeli, hedefini belirlemeli. 'Milli formayı giyeceğim.' dedim, giydim. Şimdi yazar olmayı hedefliyorum. Roman, hikaye türü eser yazmayı düşünüyorum. Şiir kitabı da olabilir. Hedeflerim arasında bunlar var. Başarıya hiçbir şey engel değil. İnsan istedikten sonra hiçbir şey bahane olamaz. Eğer istemezsen bahane bulursun."