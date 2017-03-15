Milli Savunma Bakanı Işık'tan S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Işık, Rusya ile yapılan S-400 hava savunma sistemlerine yönelik görüşmeler hakkında, "Görüşmelerde ilerleme var ama imza noktasında değiliz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 uzun menzilli hava savunma sistemlerine yönelik görüşmeler hakkında, "Görüşmelerde bir ilerleme var ancak 'bugün imza' noktasında değiliz ama görüşmeler sürüyor." dedi.



MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK'TAN S-400 AÇIKLAMASI



Işık, yaptığı açıklamada, S-400 uzun menzilli hava savunma sistemlerinin alımına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirtti.



Bakan Işık, "Görüşmelerde bir ilerleme var ancak hani, 'bugün imza' noktasında değiliz ama görüşmeler sürüyor." ifadesini kullandı.