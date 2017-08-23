Milli Savunma Bakanı Canikli ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Canikli, ABD Savunma Bakanı Mattis ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis'i Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.



ABD Savunma Bakanı Mattis tören kıtasını, elindeki nota bakarak "Merhaba asker, nasılsın?" diyerek selamladı.



Törenin ardından, Canikli ve Mattis, Bakanlık binasına geçti.



Konuk bakanın, Bakanlık anı defterini imzalamasının ardından, iki bakan baş başa görüştü. Daha sonra Canikli ve Mattis, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.