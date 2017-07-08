Milli okçularımız Hırvatistan yolcusu

Okçulukta, Gençler Avrupa Kupası 2. ayak yarışmaları, 9‐14 Temmuz'da Hırvatistan'da yapılacak. Milli Takım, organizasyon için yarın bu ülkeye gidecek.

Yunanistan'ın Maraton kentinde Nisan ayında yapılan 1. ayak yarışmalarını, 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 10 madalyayla 2. sırada tamamlayan Türkiye, Porec kentindeki 2. ayak mücadelesine 6 sporcu ile katılacak.



Göktuğ Ergin, Natalia Nasaridze ve Yusuf Çorba'nın antrenörlüğündeki Okçuluk Milli Takımı'nda, klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, Onur Tezel ve Erdal Meriç Dal, klasik yay kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Fatma Buket Aycan yer alıyor.